Fortaleza deve renovar com Marinho

Contrato vigente do atacante encerra no fim de 2025

Escrito por
Fernanda Alves e Ian Laurindo* fernandaalves@svm.com.br e ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 18:33)
Jogada
Legenda: Contrato do atacante se encerra ao fim de 2025
Foto: Ismael Soares/SVM

O Fortaleza deve renovar com Marinho, atacante de 35 anos. Com contrato se encerrando no fim de 2025, o clube e o jogador devem acertar os últimos detalhes da extensão de contrato. Na temporada atual, o baiano disputou 34 jogos, fez quatro gols e deu quatro assistências.

O ponta assinou contrato em julho de 2023 com o Tricolor até dezembro de 2025, quando veio do Flamengo. Ele foi contratado para reforçar o ataque do Leão, que tinha, na época, perdido Moisés para o futebol mexicano e deve sentar com os dirigentes do clube para acertar detalhes do contrato.

Até o momento, Marinho tem 123 jogos pelo Tricolor, sendo o Fortaleza o time que o atleta mais jogou, fez 16 gols e deu 12 assistências.

 

