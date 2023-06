Marinho é anunciado pelo Fortaleza com contrato até 2026

O Fortaleza anunciou, na tarde desta terça-feira, (20), o atacante Marinho como novo reforço do Leão para as próximas temporadas. O contrato do jogador é válido até até 31 de dezembro de 2025 e vai receber mais de R$20 milhões entre salários e luvas.

O anúncio primeiro foi de maneira informal. O clube fez uma ação com os seus sócios através de uma mensagem enviada para os torcedores.

"Esse é um #𝗠𝗶𝗻𝗶𝗧𝗼𝗿𝗽𝗲𝗱𝗼𝗔𝗹𝗲𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼🚀 informando a contratação do atacante 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗵𝗼, novo jogador do FORTALEZA🦁

Publique no Instagram ou no Twitter essa notícia utilizando a hashtag #MiniTorpedoAleatorio. O primeiro torcedor a fazer essa publicação ganhará uma camisa autografada do nosso novo contratado"

Minutos depois, o clube fez o anúncio oficial nas redes sociais do clube. Confira abaixo:

Histórico recente

No Flamengo, o jogador atuou em 60 partidas, comando seis gols, nove assistências e dois títulos conquistados. Esta é a segunda passagem do jogador pelo futebol cearense, já que em 2015 o atacante defendeu a camisa do Ceará, onde foi campeão da Copa do Nordeste.

Matéria em atualização. Mais informações em instantes.