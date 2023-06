Fortaleza pagará valor milionário em negociação com Marinho, do Flamengo; veja valores

O Fortaleza investirá uma receita milionária na contratação do atacante Marinho, do Flamengo. Com um acerto verbal com o atleta de 32 anos, em contrato de duas temporadas, o clube deve pagar US$ 400 mil (cerca de R$ 2 milhões) ao time carioca para a liberação durante a janela de transferência.

A informação foi divulgada pelo GE. Entre salários e luvas, a equipe cearense gastará R$ 18 milhões durante o período do vínculo com Marinho, em caso de desfecho positivo da negociação.

Com um contrato até dezembro, Marinho está afastado do elenco. Pela equipe, foram 60 partidas, com seis gols e nove assistências. A expectativa é que o atacante chegue para a ponta direita.

Assim, o departamento de futebol segue em busca de mais uma peça ofensiva no lado esquerdo. A chegada seria para repor a venda do atacante Moisés, negociado com o Cruz Azul, do México.