Marinho se pronuncia, confirma rescisão e pede desculpas à torcida: 'Atitude imatura e infantil'

Após ter como certa a ida ao Fortaleza, o atacante Marinho se pronunciou através de suas redes sociais, confirmou sua rescisão de contrato com o Flamengo e aproveitou a oportunidade para pedir desculpas aos torcedores flamenguistas por não ter viajado ao Chile junto com a delegação rubro-negra, em maio pela Libertadores, em decorrência de um desconforto muscular.

Com um vídeo publicado em seu perfil do Instagram, Marinho explicou a situação, o que motivou sua ausência na viagem e julgou sua decisão de não viajar como imatura e infantil.

"Dia 22 teve uma viagem para o Chile e nos apresentaríamos às 9h. Quem não jogou. Os atletas que jogaram se apresentaram às 15h. No treino da manhã eu senti um desconforto no coletivo contra a equipe sub-20. Após isso, fui no departamento médico ser avaliado e pedi apenas um exame a respeito do que tinha acontecido. Ao passar do tempo eu não consegui fazer o exame no momento ali. O pessoal da comissão chegou e me chamou falando que eu tinha que viajar. Eu falei que não tinha exame, estava sentindo dor ainda e não tinha porque eu viajar com dor. E falei que não teria como viajar sem exame médico. Resumindo: uma atitude totalmente imatura e infantil da minha parte. Toda ação gera uma reação. Não quero me fazer de vítima", contou.

RESCISÃO

Nesta segunda-feira, (19), Marinho rescindiu seu contrato com o Flamengo de forma amigável. O clube carioca vai receber US$ 400 mil (pouco menos de R$ 2 milhões) por ter liberado o atleta seis meses antes de encerrar o contrato.

Ainda sobre o erro que cometeu, Marinho esclareceu que isso não define sua carreira, explicou que não colocou o Flamengo na justiça e contou que entrou com sua advogada solicitando apenas o seu reintegramento ao elenco.

"Os erros não definem minha carreira, não definem a minha pessoa, não definem meu caráter. Eu não vou conseguir acertar 100% em tudo, eu sou ser humano como qualquer outro e vou cometer erros. Mas a gente tem em nossa cabeça o quanto que a gente é humilde em reconhecer erros"

"Eu não coloquei o Flamengo na Justiça, eu apenas notifiquei, com a minha advogada, porque eu queria ser reintregado queria voltar a treinar, a ficar à disposição do clube"

VAI PARA O FORTALEZA

O atacante de 33 anos, tem acerto verbal feito com o Fortaleza e deverá ser o novo reforço do Leão. O vínculo do atleta com o clube tricolor será válido de 1º de julho de 2023 até 1º de janeiro de 2026. Marinho vai receber mais de R$ 20 milhões entre salário e luvas.

Em relação ao Flamengo, o jogador não vai receber os seis meses que faltariam para encerrar seu contrato, já que optou por interrompê-lo antes do fim.