Marinho rescinde com Flamengo e deve reforçar o Fortaleza; veja valores e tempo de contrato

Marinho não é mais jogador do Flamengo. Como antecipado pelo Diário do Nordeste, uma reunião definiria o futuro do atleta. De acordo com o GE, a conversa ocorreu nesta segunda-feira (19) e o atacante, juntamente de seu staff, chegou a um acordo de forma amigável com representantes do setor jurídico rubro-negro. O time carioca receberá US$ 400 mil (pouco menos de R$ 2 milhões) por liberar o atleta seis meses antes do fim do contrato.

Com isso, a expectativa agora é de um anúncio oficial por parte do Fortaleza confirmando a contratação, já que há um acerto verbal entre atleta e clube. No Tricolor, o atacante de 33 anos terá um contrato que será válido entre 1º de julho de 2023 a 1º de janeiro de 2026. Com salário e luvas, ele receberá mais de R$ 20 milhões.

Marinho chegará ao Fortaleza para sua segunda passagem futebol cearense, já que em 2015 ele defendeu o Ceará, onde foi campeão da Copa do Nordeste. No Flamengo, foram 60 partidas, seis gols, nove assistências e dois títulos conquistados.