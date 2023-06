Fortaleza tem acerto verbal com Marinho, atacante do Flamengo; veja detalhes

O atacante Marinho está muito perto de deixar o Flamengo para ser anunciado como jogador do Fortaleza. O Tricolor do Pici realizou proposta pelo atleta e o Diário do Nordeste apurou que já há um acerto verbal entre as partes, restando a resolução de questões burocráticas para a oficialização.

Há confiança entre as partes que os detalhes finais serão ajustados em breve para que o negócio seja sacramentado, embora ainda não haja assinatura de contrato até o momento.

Como o Diário do Nordeste já havia informado, a oferta salarial feita pelo Tricolor se encaixa em realidade financeira similar a de Marinho no time carioca, contando também com o pagamento de luvas.

Outro componente da equação é o Flamengo, clube com o qual Marinho possui contrato até o fim de 2023, mas a liberação do Rubro-Negro não deverá ser problema.

TEMPO DE CONTRATO

O contrato será por dois anos e Marinho viu com bons olhos uma transferência ao Leão do Pici por se tratar de um clube organizado, em que chega com condições de atuar como protagonista e jogar alta minutagem (o que não aconteceu no Flamengo).