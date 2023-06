Fortaleza faz proposta por atacante Marinho, do Flamengo

O atacante Marinho, do Flamengo, está no radar do Fortaleza. O Tricolor do Pici tem proposta de dois anos pelo jogador, que pode reforçar a equipe na janela de transferências de julho. A informação é do GE. O clube fez uma oferta ao atleta, que chegou a ser especulado no São Paulo. Jogador chega para preencher lacuna deixada por Moisés, vendido ao Cruz Azul, do México.

A oferta salarial feita pelo Tricolor está dentro da realidade financeira de Marinho no time carioca. Além disso, o jogador receberia um outro valor em luvas. Assim, em valores acumulados, o atleta teria vencimentos superiores se comparado ao atual contrato com o Flamengo.

Afastado no Fla

Técnico do time carioca, Jorge Sampaoli chegou a declarar no domingo que não vai contar com o jogador para o restante da temporada. Marinho chegou ao clube carioca no início de 2022.

O atleta de 33 anos já vestiu a camisa do Ceará entre 2018 e 2019. Depois, passou por Cruzeiro, Vitória, Changchun Yatai (China), até chegar ao Grêmio, Santos e, por último, o Flamengo. Com o time carioca, ele conquistou a Libertadores da América e a Copa do Brasil de 2022.