Acertado com o Fortaleza, Marinho precisa resolver situação com o Flamengo

A negociação entre o Fortaleza e o atacante Marinho está bem próxima de um desfecho e não deve passar dessa semana. Com o envio da proposta oficial por parte do Tricolor, a situação entre clube e atleta está acertada, mas restam detalhes para serem resolvidos entre o jogador e o Flamengo, com quem ele tem vínculo.

O Rubro-Negro não deve dificultar a saída de Marinho, que já não faz mais parte dos planos do time carioca. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, está na Espanha, acompanhando os amistosos da Seleção Brasileira à convite da CBF e após o retorno dele a situação deve ser resolvida.

Segundo o GE, o Flamengo deve receber uma compensação financeira de cerca de R$ 2 milhões para liberar Marinho. Já o jogador deve receber entre luvas e salários a quantia de R$ 18 milhões (o salário mensal seria de R$ 500 mil).

Procurado por outras equipes no mercado, Marinho escolheu o Fortaleza e o clube chegou a valores que agradaram o atleta e seu staff. A transação está por detalhes para acontecer e o vínculo do atleta de 33 anos com o Leão deverá ser até o final de 2025.

Apesar dos números das duas últimas temporadas dele terem sido abaixo do que costuma entregar, Marinho chegará ao Fortaleza com status de titular. Quando oficializado, será a segunda passagem do atacante pelo futebol cearense, já que em 2015 ele defendeu o Ceará.