Vitória mantém interesse em atacante Marinho, do Fortaleza

O Vitória-BA segue nas tratativas para a contratação do atacante Marinho, do Fortaleza. Segundo o Diário do Nordeste, o objetivo do clube baiano é concluir a negociação na próxima janela de transferência, que ficará aberta entre os dias 2 e 10 de junho. Em março, os clubes também tiveram contato, mas as tratativas não avançaram.

A pedida inicial da gestão tricolor é R$ 6 milhões. Além do investimento necessário, internamente, há o entendimento de que a comissão técnica de Vojvoda gosta do jogador, fator que poderia dificultar a conclusão da negociação.

Com contrato até o fim de 2025, Marinho pode assinar pré-contrato a partir da próxima semana, em junho. No clube desde 2023, soma 95 jogos, com 15 gols e 12 assistências.