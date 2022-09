Globo tira José Dumont de novela após prisão de ator

Após prisão de José Dumont, nesta quinta-feira (15), a Globo retirou o ator do elenco da novela "Todas as Flores", produzida pela plataforma de streaming Globoplay. Em informe ao portal Splash, do Uol, a emissora relatou que o suspeito tinha contrato específico para o projeto.

José Dumont foi preso em flagrante com vídeos de pornografia infantojuvenil, no Rio de Janeiro.

"A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação", diz nota da emissora enviada à revista Quem.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), responsável pela prisão, detalhou que ação ocorreu "pelo crime de armazenamento de imagens de sexo envolvendo crianças. A investigação está sob sigilo".

Prisão em flagrante no Rio de Janeiro

O ator que fez parte do elenco da novela 'Nos Tempos do Imperador', da TV Globo, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

O site Notícias da TV apontou que José Dumont é suspeito de ter mantido um relacionamento com um fã de 12 anos, ao qual teria oferecido ajuda financeira.

Imagens de câmeras de segurança registraram a aproximação do ator com o adolescente. O registro serviu de base para a investigação policial, e oficiais realizaram um mandado de busca e apreensão na casa de Dumont.

Durante a operação policial, foram encontrados imagens e vídeos de pornografia infantojuvenil. Ele foi preso em flagrante e encontra-se à disposição da Justiça.