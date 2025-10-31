Diário do Nordeste
Colagem com fotos do Capitão Hunter, ao lado de personagens da franquia Pokémon.

Zoeira

Capitão Hunter ensinou menor a apagar mensagens, aponta investigação

Influenciador também teria conversado com um garoto de 11 anos

Redação 22 de Outubro de 2025
Imagem mostra senado Carlos Viana, autor do projeto de lei aprovado pelo Senado que proíbe fiança para acusados de crimes relacionados à pedofilia

PontoPoder

Senado aprova projeto de lei que proíbe fiança para acusados de crimes relacionados à pedofilia

Medida segue agora para apreciação da Câmara dos Deputados

Redação 27 de Agosto de 2025
O influenciador Felca que expôs o influenciador Hytalo Santos

Zoeira

Saiba quem é Felca, youtuber que denunciou Hytalo Santos por sexualização e adultização de crianças

Youtuber viralizou nas redes sociais com vídeo sobre influenciadores que abusam das imagens de crianças

Redação 08 de Agosto de 2025
Câmara

PontoPoder

Castração química de pedófilos condenados é aprovada pela Câmara dos Deputados

Foram 367 votos favoráveis, 85 contrários e 14 abstenções

Diário do Nordeste/Agência Brasil 12 de Dezembro de 2024
Lula sanciona lei para criação de cadastro de condenados por pedofilia e estupro

PontoPoder

Lula sanciona lei para criação de cadastro de condenados por pedofilia e estupro

A partir da ferramenta, será possível fazer uma consulta pública de pessoas condenadas já em primeira instância

Redação 28 de Novembro de 2024
Policiais levando o homem algemado

Segurança

Suspeito de estuprar criança de 8 anos em rede social é preso no Interior do Ceará

O crime foi descoberto pelos pais da vítima, que acessaram o celular dela e viram as mensagens trocadas com o pedófilo

Redação 27 de Novembro de 2023
sala de aula vazia

País

Professora é demitida de escola municipal após beijar e revelar desejo de fazer sexo com aluno em SP

A docente, que ainda disse possuir interesse em outros alunos, terá a conduta investigada pelo Conselho Tutelar

Redação 22 de Novembro de 2023
Madeleine era uma criança branca, de cabelo liso, loiro, olhos claros

Mundo

Caso Madeleine: mensagens no computador de suspeito podem concluir 'quebra-cabeça', diz procurador

Um ex-amigo do suspeito também relatou ter dado informações cruciais sobre o caso à polícia londrina ainda em 2008, um ano após o desaparecimento da menina em Portugal

Redação 31 de Outubro de 2023
Esta foto de arquivo sem data mostra o assassino em massa colombiano condenado Luis Alfredo Garavito, que confessou ter matado mais de 140 crianças na Colômbia, incluindo quatro no Equador. Um tribunal colombiano condenou Garavito, em 26 de maio de 2000, a uma pena de 835 anos de prisão.

Mundo

Maior serial killer da Colômbia morre aos 66 anos; conheça crimes do 'Monstro de Génova'

Luis Alfredo Garavito é apontado como reponsável pelo assassinato de pelo menos 170 crianças

Diário do Nordeste/AFP 13 de Outubro de 2023
Agente da Polícia Federal usando colete a prova de balas

Segurança

PF cumpre mandados de prisão contra mães suspeitas de abusar dos próprios filhos no Ceará

Mulheres teriam gravado e compartilhado atos com homem

Redação 31 de Julho de 2023
