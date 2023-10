Caso Madeleine: mensagens no computador de suspeito podem concluir 'quebra-cabeça', diz procurador

Uma troca de mensagens entre Christian Brueckner, o principal suspeito de sequestrar Madeleine McCann, e um pedófilo, pode ajudar os investigadores a concluírem o caso. A vítima desapareceu em 2007, enquanto passava as férias com a família em Portugal, aos 3 anos de idade. Informações são do O Globo.

Nas mensagens encontradas pela polícia no computador do suspeito, Brueckner fala sobre querer sequestrar e matar uma menina e documentar o ato. Depois, cita a intenção de "destruir provas". O interlocutor responde apenas "MM" — as iniciais de Madeleine. "Pode ser uma dica, uma peça para o grande quebra-cabeça", disse o procurador alemão Hans Christian Wolters à BBC.

Um ex-amigo de Brueckner revelou ainda ao periódico britânico que, em 2008, concedeu à polícia londrina informações importantes sobre o passado do suspeito, mas foi ignorado pelos investigadores. Helge Busching disse que muito antes do sumiço de Madeleine descobriu vídeos de abusos sexuais e uma arma na casa de Brueckner.

Ainda em 2008, Busching e Brueckner se cruzaram novamente em um festival de música na Espanha. À essa altura, o suspeito já havia sido condenado por crimes sexuais.

A testemunha lembra que, nesse dia, durante a conversa, o desaparecimento de Madeleine foi comentado pelos dois. "Não entendo como a pequena poderia ter desaparecido sem deixar rastro", teria dito Busching. "Ela não gritou", teria respondido Brueckner, depois de beber algumas cervejas.

"Eu pensei, ele sabe. Ele tem alguma coisa a ver com isso", relatou o ex-amigo. Foi aí que, segundo ele, procurou a Polícia Metropolitana de Londres para fazer uma denúncia. "Liguei para a Scotland Yard em 2008. Para a linha direta da Maddie. Disse que conhecia alguém que poderia ter algo a ver com o caso e dei o nome, mas não aconteceu nada. Nada. Nunca me ligaram de volta", reclamou.

A polícia de Portugal negou recentemente ter pedido desculpas aos pais de Madeleine pela condução da investigação sobre o desaparecimento da menina. O pedido de desculpas foi divulgado pela BBC, que afirmou que uma comitiva da cúpula do órgão viajou de Lisboa a Londres para se reunir com Kate e Gerry McCann e se retratar pela forma como a família foi tratada após o sumiço da criança.

Após a divulgação dessa informação, no entanto, a polícia emitiu um comunicado negando a retratação. Segundo nota obtida pelo site Notícias ao Minuto, a corporação afirma que "foram efetuados contatos presenciais com os familiares da criança desaparecida, transmitindo-se — apenas — o ponto de situação processual, no âmbito do inquérito em curso, pendente no Ministério Publico da Comarca de Faro". O caso permanece em aberto.

Kate e Gerry McCann eram considerados suspeitos na investigação que tenta descobrir o paradeiro de Madeleine. Os dois chegaram a ser interrogados por agentes, que lançavam dúvidas sobre uma possível participação do casal no rapto e na ocultação do corpo da criança.

Relembre o caso

Madeleine McCann desapareceu no dia 3 de maio de 2007, quando sumiu de um apartamento de um resort no Algarve, em Portugal. Ela e os irmãos dormiam no quarto enquanto os pais jantavam em um restaurante com amigos. A família havia viajado de férias.