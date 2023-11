Professora é demitida de escola municipal após beijar e revelar desejo de fazer sexo com aluno em SP

Uma professora de artes de 25 anos foi demitida após revelar que beijou e queria fazer sexo com um aluno de 14 anos em São Paulo. O caso se desenrolou na escola municipal de Praia Grande, no litoral paulista, e foi descoberto após a mãe da estudante para quem a docente confidenciou a situação denunciar a profissional à diretoria, de acordo com reportagem do O Globo nesta quarta-feira (22).

Nas mensagens de WhatsApp, a professora conta que "só beijar não foi suficiente", e diz que precisava transar com o aluno. Ela relata que o beijo aconteceu após ela e o estudante irem junto ao mercado e ele deixá-la em casa.

Legenda: A professora falava sobre os alunos em conversa com uma aluna Foto: Reprodução

A profissional também assume que tem interesse em outros alunos, os chamando de "gostosinho" e "gatinho" e chegando até a pedir a rede social de um deles para a aluna com quem conversava na rede social.

Legenda: Docente demonstrou interessem em outros alunos da escola Foto: Reprodução

Conforme a Secretaria de Educação (Seduc) de Praia Grande, "a professora citada no caso foi desligada dos quadros funcionais por má conduta, assim que a pasta municipal soube do ocorrido. Ainda visando preservar os alunos, a direção da escola remeteu os fatos ao Conselho Tutelar, por se tratar de órgão de proteção da criança e do adolescente".

Alunos ameaçados e agredidos

Após a mãe da aluna denunciar as conversas à escola, a estudante e o melhor amigo dela começaram a receber ameaças dentro do colégio. O adolescente, inclusive, foi agredido por um grupo de sete jovens na esquina de sua casa depois da aula.

A mãe da vítima, Helena Andria, informou ao O Globo que um dos agressores foi inclusive o adolescente que a professora beijou. O menino agredido foi hospitalizado pois levou chutes no abdômen e na boca, e deve receber alta nesta quarta-feira (22).

"Meu filho teve um hematoma na região abdominal e várias lesões pelo corpo. Ele não tem nenhuma relação com o caso, não era aluno da professora, mas foi agredido por ser melhor amigo da menina que fez a denúncia. Estou vivendo os piores dias da minha vida por conta da negligência da direção da escola que não resguardou os alunos e não levou a sério as ameaças que eles vinham sofrendo há dois meses", diz a mãe.

Helena disse ainda que fez um B.O pela agressão do filho. Ela também informou que fará uma denúncia no Ministério Público (MP), para que a conduta da professora seja apurada.