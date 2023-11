Rachaduras no chão de Gramado provocam evacuação de bairro por risco de deslizamento

Um bairro na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, foi evacuado após rachaduras de até 150 metros serem registradas no solo. No último sábado (18), cerca de 110 famílias foram removidas do bairro Três Pinheiros. A Secretaria do Meio Ambiente do município e o Serviço Geológico do Brasil informaram que apuram o ocorrido.

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, decretou situação de emergência na cidade. Em vídeos que tomaram as redes sociais, é possível ver resquícios de chuvas dos últimos dias que passam pelo Rio Grande do Sul.

Também é possível ver rachaduras nas casas, ruas, calçados e estacionamentos do bairro. A previsão para esta quinta-feira (23), é chuva irregular e umidade do ar de 98%.