Homem é preso suspeito de matar ex-namorada grávida por não querer filho negro

Um homem foi preso preventivamente em Manaus, nesta terça-feira (21), suspeito de matar a ex-namorada, que estava grávida de sete meses. As investigações da Polícia Civil apontam que o crime foi cometido porque o autor não queria ter um filho negro, conforme informações do g1.

A prisão de Victor de Souza Rocha, de 21 anos, aconteceu quase um ano e meio depois do homicídio. O corpo de Karine Sevalho Lima, de 19 anos, foi encontrado em 26 de maio de 2022 em uma área de mata no bairro Lagoa Azul, zona norte da capital amazonense.

Veja também

Segundo a polícia, a vítima estava com o rosto desfigurado, sinais de agressões e torturas, além de perfurações de arma branca pela região de todo o corpo.

“No dia do crime, Karine teria ido ao encontro de Victor, para informar que sua família tinha conhecimento de que ele seria o genitor do bebê e afirmar que não iria realizar o aborto. As investigações apontam que eles tiveram um desentendimento em razão do autor não ter aceitado o posicionamento da vítima, o que o levou a tirar a vida dela”, explicou o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Crime de racismo também é investigado

Segundo a polícia, Victor deve responder por homicídio qualificado e ficará à disposição da Justiça. O caso foi presidido pelo Núcleo de Combate ao Feminicídio (NCF) da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que faz avaliações para estipular o crime como feminicídio e, também, analisa a questão do crime de racismo.