Estudante de Medicina é preso por pedir nudes a crianças em troca de benefícios em jogos online

Um estudante de Medicina de 30 anos de idade foi preso nesta quarta-feira (31), no Distrito Federal, suspeito de induzir crianças e adolescentes a enviarem fotos e vídeos com conteúdo sexual pela internet. A informação é do Metrópoles.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, o homem, que não teve sua identidade divulgada, também é acusado de estupro e de filmar e distribuir o conteúdo pornográfico envolvendo os jovens.

As investigações começaram em 2021, de acordo com o Metrópoles, quando a mãe de uma das vítimas, uma criança de 12 anos, notou conversas de teor sexual entre o filho e o suspeito. Pelo WhatsApp, o homem pedia que o garoto enviasse fotos e vídeos pornográficos. Em troca, prometia benefícios em jogos online, como Minecraft e GTA.

Fingia ter 15 anos

Os policiais descobriram ainda que o suspeito fingia, em algumas conversas, ser um adolescente de 15 anos de idade. Ele acumulou vítimas no Distrito Federal, no Mato Grosso e em Minas Gerais.

Para cometer os crimes, o estudante usava diferentes linhas telefônicas registradas em nome de outras pessoas. Em alguns casos, ele chegava a convidar as crianças para fazer sexo em uma casa abandonada do Mato Grosso.

Antes de ser preso, o homem estava foragido. Ele fugiu no ano passado para a Bolívia, onde começou a estudar Medicina.

Crimes

O suspeito foi indiciado pela Polícia pelos crimes de estupro de vulnerável e pela troca, disponibilização, transmissão e distribuição de fotografia, vídeo ou outro registro pornográfico, envolvendo criança ou adolescente.