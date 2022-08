Cantor sertanejo é preso pela PF por fraudes na compra de respiradores para Covid

O empresário e cantor sertanejo Almir Mattias foi preso na manhã desta quarta-feira (31) em São Paulo. Ele foi alvo da Operação Ar Puro, da Polícia Federal (PF), e é investigado por fraudar a compra de respiradores para o tratamento da Covid-19 em Guarujá. As informações são do g1.

De acordo com a PF, os equipamentos adquiridos eram proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por não serem eficientes no tratamento da doença respiratória causada pelo coronavírus.

Almir Matias é suspeito de envolvimento em um esquema de corrupção que teria desviado 70% do valor que recebeu para gerenciar os serviços públicos da saúde da Prefeitura de Guarujá . Entre os R$ 153 milhões pagos para investir na área, ele ficou com R$ 109 milhões.

Uma parte da fortuna desviada com dinheiro da União, ainda conforme a PF, foi para tentar impulsionar a carreira musical do empresário, que se diz cantor profissional.

Outra parte do dinhero teria ido para empresas ligadas ao cantor. Uma delas, um salão de beleza ganhou R$ 12 milhões em plena pandemia de Covid-19. A defesa do empresário não se manifestou até a publicação desta reportagem.

Legenda: A Operação Ar Puro investiga a aquisição de respiradores fraudados com dinheiro da União Foto: Divulgação/Polícia Federal

Prefeito de Guarujá

A Polícia Federal suspeita que organização criminosa era liderada pelo prefeito de Guarujá, Valter Suman, e a primeira-dama Edna Suman, tendo ainda o secretário de Educação, Marcelo Nicolau, como operador das transações.

O prefeito negou ter proximidade com Almir Matias em entrevista ao Fantástico. No entanto, há registros de mensagens trocadas com a primeira-dama, Edna Suman, pedindo para ela buscar R$ 50 mil com Almir Matias.

Segundo as investigações, essa ação é propina. O prefeito Valter Suman chegou a ser preso, mas atualmente responde em liberdade.