Shopping na Tijuca, no Rio de janeiro, sofre tentativa de assalto e segurança é baleado

Uma tentativa de assalto em um shopping na Zona Norte do Rio de Janeiro provocou uma troca de tiros no local e no entorno na noite de quarta-feira (31). Dois homens armados tentaram roubar uma joalheria, renderam funcionários, mas fugiram do estabelecimento quando seguranças reagiram à ação criminosa.

Um vigilante acabou atingido na perna em meio ao confronto. Rafael L. Faria, de 30 anos, foi socorrido e enviado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

Agentes do Corpo de Bombeiros foram chamados para atender uma ocorrência no shopping às 20h39. Além disso, a Polícia Militar teria sido informada sobre disparos no estabelecimento, que teriam ocorrido por volta das 20h20.

Já fora do centro comercial, um PM de folga suspeitou de um homem na Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto. Ao iniciar uma abordagem, um disparo foi feito pelo suspeito, dando início a outro confronto.

Investigações do caso

Até então, segundo informações da Polícia Civil, o caso foi encaminhado para a 19ª DP (Tijuca). A Perícia já teria sido realizada no local e agentes analisaram as imagens das câmeras de segurança.

Em nota oficial, o Shopping Tijuca, local onde ocorreu a ação, relatou que a troca de tiros ocorreu na Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, logo após a tentativa de assalto à joalheira."Estamos em contato com as autoridades para auxiliar nas investigações", concluiu o posicionamento.

Ainda em março deste ano, outra tentativa de assalto já havia sido registrada no local. Na ocasião, disparos foram realizados, mas ninguém ficou ferido.

