Ator José Dumont é condenado por possuir e armazenar pornografia infantil

O ator José Dumont, de 70 anos, foi condenado nesta quinta-feira (6) por possuir e armazenar fotografias e vídeos de pornografia infantil. A pena foi atenuada por conta da idade do ator e ele cumprirá um ano de reclusão em regime aberto.

O ex-global foi preso em flagrante em 15 de setembro do ano passado pelo crime. Ele foi solto em outubro e passou a usar tornozeleira eletrônica. As informações são do O Globo

A condenação foi feita pela juíza Gisele Guida de Faria, da 1ª Vara Especializada de Crimes contra a Criança e o Adolescente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

Na posse de Dumont, que estava prestes a estrear na novela "Todas as Flores", encontraram 240 arquivos de crianças e adolescentes.

Réu por estupro de vulnerável

José Dumont virou réu em outro processo, de estupro de vulnerável, em novembro de 2022. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou uma denúncia do Ministério Público, após evidência serem achadas no material de pornografia infantojuvenil.

Imagens de câmeras de segurança registraram a aproximação do ator com o adolescente. O registro serviu de base para a investigação policial, e oficiais realizaram um mandado de busca e apreensão na casa de Dumont.