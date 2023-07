Marcelo Drummound, marido de Zé Celso, e outros dois moradores do apartamento têm alta hospitalar

O marido de Zé Celso, Marcelo Drummond, e os outros dois moradores do apartamento do dramaturgo, Victor Rosa e Ricardo Bittencourt, receberam alta na manhã desta quinta (6), segundo informações do g1.

Drummond e os atores estavam internados no Hospital São Paulo desde a terça-feira (4), após incêndio atingir o apartamento onde residem, na capital.

Zé Celso teve 53% do corpo queimado e morreu nesta quinta-feira (6), aos 86 anos. Ele estava internado na UTI do Hospital das Clínicas.

Covid-19

Drummond, Vitor Rosa e Ricardo Bittencourt tinham sido diagnosticados com Covid-19, mas estavam assintomáticos.

O cachorro Nagô, que também estava no imóvel, foi internado em uma clínica veterinária e agora está sob os cuidados de parentes de Zé Celso.

O incêndio no apartamento do diretor teatral pode ter sido causado por um aquecedor elétrico. Conforme o boletim de ocorrência, José Celso morava no apartamento que pegou fogo, e na unidade ao lado, vive o marido Marcelo Drummond.

Os apartamentos são autônomos, mas conectados por uma porta. Ricardo Bittencourt e Victor Rosa, amigos de Zé Celso, também moravam nesses dois apartamentos.