Enfermeira residente na Irlanda desaparece ao visitar parentes no Brasil para tratar de herança

Uma enfermeira de 40 anos está desaparecida desde o último dia 19 de junho. Priscila Leonardi Ferreira, que mora na Irlanda desde 2019, veio a cidade de Alegrete, no Rio Grande Sul, visitar familiares. A Polícia Civil investiga o caso.

As informações são do jornal Gaúcha Zero Hora. A enfermeira, moradora de Dublin, teria entrado em um carro preto após deixar a casa do falecido pai.

A titular da 4ª Delegacia Regional, delegada Daniela Borba, destaca que esse caso é tido como prioridade. "Este desaparecimento é um dos casos mais complexos e preocupantes que temos na atualidade. A Polícia Civil tem trabalhado incessantemente neste caso. Todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas", explica.

Fernanda Mendonça, responsável pelas investigações e titular da 1ª Delegacia de Polícia do Alegrete, explica ainda que testemunhas já foram ouvidas na investigação.

"Não podemos apontar os caminhos, mas já fizemos várias oitivas com familiares e pessoas próximas. Em razão do tempo decorrido sem contato, não se exclui nenhuma possibilidade, ou seja, não se exclui que ela possa não estar mais viva", contou.

Desentendimento sobre herança

Parentes de Priscila residem na casa onde o falecido pai morava, na qual ela teria sido vista pela última vez. Conforme as investigações, um possível desentendimento pela herança do pai pode ser uma das motivações do desaparecimento.

"Pelos relatos e pelo que temos, sim, deixou a casa viva, embarcando no veículo. Não temos corpo, então não podemos afirmar se está morta. É um caso bastante delicado. O que nós buscamos é encontrar a Priscila ou saber qual foi a última localização ou companhia dela", descreve Fernanda.