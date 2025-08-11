Fortaleza terá nova linha de ônibus com destino ao Centro de Diagnóstico Espaço Girassol; veja rotas
Itinerário foi criado para facilitar acesso de famílias de crianças e adolescentes com autismo e outros transtornos à unidade de saúde
Famílias de crianças e adolescentes que precisam se dirigir ao Centro de Diagnóstico Espaço Girassol, inaugurado em Fortaleza, nesta segunda-feira (11), para atender pessoas com suspeita de autismo e outros transtornos, terão acesso a uma nova linha de ônibus para facilitar o trajeto.
A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) anunciou a criação da linha 1330 - Papicu/Centro Girassol, que já inicia operação hoje.
O primeiro ônibus da linha parte do Terminal do Papicu às 7h, segue pelas Av. Eng. Santana Jr. e Washington Soares, retornando ao terminal pelo Centro de Eventos, por meio da Av. Sebastião de Abreu.
De acordo com a Etufor, apenas dois veículos farão o trajeto da linha 1330, e terão intervalo de 18 minutos entre eles. A previsão é de que sejam realizadas 28 viagens por dia.
Itinerário da Linha 1330 - Papicu / Centro Girassol
- Rua Prof. Juraci M Oliveira
- Avenida Juarez Barroso
- Avenida Sebastião de Abreu
- Rua Prof. Otávio Lôbo
- Rua Bento Albuquerque
- Avenida Almirante Henrique Sabóia
- Avenida Jangadeiros
- Rua Pereira de Miranda
- Terminal do Papicu
Centro de Diagnóstico Espaço Girassol
Crianças e adolescentes que precisam obter laudo de Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e outras neurodivergências terão acesso ao Centro de Diagnóstico Espaço Girassol, inaugurado em Fortaleza nesta segunda-feira (11).
A unidade de saúde fica no bairro Edson Queiroz e é focada em identificar transtornos do desenvolvimento e condições de sofrimento psíquico em meninos e meninas de 0 a 17 anos. O serviço é administrado pela Prefeitura de Fortaleza.
Para ter atendimento no local, é necessário ir primeiro até um posto de saúde, ser consultado por um pediatra ou clínico geral e obter o encaminhamento para a unidade.