Fortaleza terá nova linha de ônibus com destino ao Centro de Diagnóstico Espaço Girassol; veja rotas

Famílias de crianças e adolescentes que precisam se dirigir ao Centro de Diagnóstico Espaço Girassol, inaugurado em Fortaleza, nesta segunda-feira (11), para atender pessoas com suspeita de autismo e outros transtornos, terão acesso a uma nova linha de ônibus para facilitar o trajeto.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) anunciou a criação da linha 1330 - Papicu/Centro Girassol, que já inicia operação hoje.

O primeiro ônibus da linha parte do Terminal do Papicu às 7h, segue pelas Av. Eng. Santana Jr. e Washington Soares, retornando ao terminal pelo Centro de Eventos, por meio da Av. Sebastião de Abreu.

De acordo com a Etufor, apenas dois veículos farão o trajeto da linha 1330, e terão intervalo de 18 minutos entre eles. A previsão é de que sejam realizadas 28 viagens por dia.

Itinerário da Linha 1330 - Papicu / Centro Girassol

Rua Prof. Juraci M Oliveira

Avenida Juarez Barroso

Avenida Sebastião de Abreu

Rua Prof. Otávio Lôbo

Rua Bento Albuquerque

Avenida Almirante Henrique Sabóia

Avenida Jangadeiros

Rua Pereira de Miranda

Terminal do Papicu

Centro de Diagnóstico Espaço Girassol

Crianças e adolescentes que precisam obter laudo de Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e outras neurodivergências terão acesso ao Centro de Diagnóstico Espaço Girassol, inaugurado em Fortaleza nesta segunda-feira (11).

A unidade de saúde fica no bairro Edson Queiroz e é focada em identificar transtornos do desenvolvimento e condições de sofrimento psíquico em meninos e meninas de 0 a 17 anos. O serviço é administrado pela Prefeitura de Fortaleza.

Para ter atendimento no local, é necessário ir primeiro até um posto de saúde, ser consultado por um pediatra ou clínico geral e obter o encaminhamento para a unidade.