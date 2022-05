'Hawaii do Kitesurf': Praia do Cumbuco é considerada destino tendência nacional em 2022

A Praia do Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, é destaque como destino tendência no Brasil, em 2022. O resultado consta em pesquisa de mercado feita pelo serviço de hospedagem "Airbnb".

Para o levantamento, foi considerado o volume de viagens domésticas para as regiões mais demandadas no 1º trimestre deste ano.

Segundo a empresa, os destinos eleitos representam mais da metade das noites reservadas no período para estadas entre junho a agosto próximos, superando os níveis do mesmo período de 2019. Também integram a lista:

Armação dos Búzios (RJ);

Japaratinga (AL) ;

Brotas (SP).

Além da beleza da paisagem litorânea, os bons ventos da Praia do Cumbuco atrai praticantes de esporte aquático do mundo inteiro, conhecida como a “Hawaii do Kitesurf”.

Neste ano, a previsão é um crescimento de 18% das atividades turísticas, conforme a Secretaria de Turismo e Cultura de Caucaia.

Segundo o Airbnb, um dos fatores que justificam o local como tendência é a divulgação da Praia do Cumbuco em feiras e eventos, tanto nacionais como internacionais.