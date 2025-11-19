Cearense suspeito de vazar questões do Enem diz estar 'à disposição' da PF
O sobralense Edcley de Souza Teixeira estuda Medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC).
O cearense Edcley de Souza Teixeira, suspeito de vazar questões do segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), disse, por meio de seus advogados, estar "integralmente à disposição das autoridades competentes" para colaborar com as investigações. O caso é apurado pela Polícia Federal.
A defesa do estudante de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) afirma ainda que não teve acesso formal ao inquérito policial.
"Tão logo tenha ciência e acesso [à documentação], todos os elementos serão analisados com o rigor técnico exigido, a fim de que a verdade dos fatos seja restabelecida", seguiram os advogados Vinícius Soares e Luís Enrico Gondim.
Por fim, a defesa reforçou acreditar que a apuração dos fatos "confirmará a inexistência de qualquer ato ilícito" por parte de Edcley.
Entenda o caso
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) acionou a Polícia Federal nessa terça-feira (18) para apurar a conduta e a autoria de vazamento das questões do Enem e para responsabilizar os envolvidos por possível quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela publicização, de forma indevida, de questões sigilosas.
As investigações tiveram início após circular nas redes sociais o rumor de que Edcley havia "previsto" itens semelhantes aos aplicados no segundo dia do exame.