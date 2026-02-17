Enquete BBB 26: resultado aponta eliminação de participante com 49% dos votos

O médico potiguar Marcelo, de 31 anos, deve ser o próximo eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 26, segundo o resultado da enquete do Diário do Nordeste. A pesquisa contabilizou mais de 27 mil votos.

Ao final da enquete, às 17h45, Marcelo aparecia com 15.882 votos (49%). Em seguida, a atendente de bar Samira contava com 9.156 votos (28,3%). Por último estava a atriz Solange Couto, com 7.363 votos (22,7%).

Esta enquete apenas mede opinião do público e não interfere no resultado oficial do programa.

CONFIRA RESULTADO

Legenda: Esta enquete não interfere no resultado oficial do reality. Foto: intera/Diário do Nordeste.

Como foi a formação do Paredão?

A formação do paredão ocorreu com:

3 emparedados pelo Bloco do Paredão;

1 indicado pelo líder;

2 mais votados pela casa.

Os imunes eram Milena, que recebeu imunidade na última dinâmica da casa, e Chaiany, que foi imunizada por Gabriela, o Anjo da semana.

Veja como foram os votos do último domingo (15)

Samira votou em Jordana;

Chaiany votou em Jordana;

Milena votou em Jordana;

Marcelo votou em Jordana;

Maxiane votou em Samira;

Breno votou em Jordana;

Solange Couto votou em Jordana;

Leandro Boneco votou em Jordana;

Ana Paula Renault votou em Jordana;

Jordana votou em Samira;

Babu Santana votou em Jordana;

Gabriela votou em Babu Santana;

Juliano Floss votou em Jordana;

Marciele votou em Samira.

A prova Bate e Volta ocorreu em três etapas. Apenas Marcelo, indicado pelo Líder Jonas, não participou da disputa.