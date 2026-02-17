Enquete BBB 26: resultado aponta eliminação de participante com 49% dos votos
O mais votado pelo público deixará a casa na terça-feira (17).
O médico potiguar Marcelo, de 31 anos, deve ser o próximo eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 26, segundo o resultado da enquete do Diário do Nordeste. A pesquisa contabilizou mais de 27 mil votos.
Ao final da enquete, às 17h45, Marcelo aparecia com 15.882 votos (49%). Em seguida, a atendente de bar Samira contava com 9.156 votos (28,3%). Por último estava a atriz Solange Couto, com 7.363 votos (22,7%).
Esta enquete apenas mede opinião do público e não interfere no resultado oficial do programa.
CONFIRA RESULTADO
Como foi a formação do Paredão?
A formação do paredão ocorreu com:
- 3 emparedados pelo Bloco do Paredão;
- 1 indicado pelo líder;
- 2 mais votados pela casa.
Os imunes eram Milena, que recebeu imunidade na última dinâmica da casa, e Chaiany, que foi imunizada por Gabriela, o Anjo da semana.
Veja como foram os votos do último domingo (15)
- Samira votou em Jordana;
- Chaiany votou em Jordana;
- Milena votou em Jordana;
- Marcelo votou em Jordana;
- Maxiane votou em Samira;
- Breno votou em Jordana;
- Solange Couto votou em Jordana;
- Leandro Boneco votou em Jordana;
- Ana Paula Renault votou em Jordana;
- Jordana votou em Samira;
- Babu Santana votou em Jordana;
- Gabriela votou em Babu Santana;
- Juliano Floss votou em Jordana;
- Marciele votou em Samira.
A prova Bate e Volta ocorreu em três etapas. Apenas Marcelo, indicado pelo Líder Jonas, não participou da disputa.