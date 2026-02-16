Diário do Nordeste
Relembre quais participantes do BBB já saíram da casa durante o Carnaval

A oportunidade não acontecia há 15 anos e foi concedida a duas sisters do BBB 26.

Imagem aérea noturna de desfile de samba.
Legenda: Chainy e Gabriela estiveram na Sapucaí durante a madrugada de segunda-feira (16).
Foto: Pablo Porciuncula/AFP.

Após 15 anos sem a "saidinha" de Carnaval, a produção do Big Brother Brasil (BBB) 26 trouxe de volta a oportunidade de brothers e sisters deixarem a casa mais vigiada do Brasil por algumas horas para curtir a folia.

Chaiany e Gabriela foram as participantes que conquistaram as vagas para ir assistir aos desfiles na Marquês de Sapucaí na madrugada desta segunda-feira (16). A oportunidade foi o presente do Anjo da semana, Gabi, que escolheu a outra sister como acompanhante.

Pela manhã, ambas já estavam de volta ao confinamento.

A dinâmica não era vista no programa há mais de uma década. Durante as primeiras edições do reality, entretanto, tratava-se de algo quase anual e que levou nomes icônicos a desfiles de escolas de samba e trios elétricos.

Confira, a seguir, quais brothers e sisters já saíram de suas edições do BBB durante o Carnaval.

BBB 1

Em 2002, na edição de estreia do reality show, Kleber Bambam e Cris Mota se tornaram os primeiros participantes a deixar a casa mais vigiada do Brasil para curtir o Carnaval.

Ambos conquistaram uma vaga para desfilar com a escola Mocidade Independente de Padre Miguel, na Sapucaí, após vencerem um desafio de fantasias do BBB, no qual os homens precisavam se vestir de mulher e vice-versa.

Homem e mulher brancos, ele de bandana preta com adereço rosa e ela de cabelo loiro curto solto, curtindo Carnaval.
Legenda: Bambam é o primeiro campeão do BBB.
Foto: Reprodução/TV Globo.

A sister é lembrada, também, por ter protagonizado a primeira grande briga do reality show, que a fez ser eliminada no quarto paredão. Já Bambam foi o grande campeão da edição.

BBB 3

Os participantes Jean Massumi e Viviane da Silva estiveram presentes como integrantes da escola Beija-Flor de Nilópolis durante o ano de 2003.

Enquanto o brother e a sister desfilavam, os demais jogadores puderam acompanhar à transmissão das escolas de dentro do confinamento. Viviane e Jean foram os últimos dois eliminados da edição, ficando, respectivamente, em terceiro e quarto lugar.

BBB 4

Em 2004, uma votação do público elegeu Cida Santos e Thiago Lira como os participantes que deixariam a casa por algumas horas para curtir o Carnaval. Eles ganharam contra a dupla Juliana e Rogério e se apresentaram junto à Beija-Flor.

Mais tarde, Cida conquistou o primeiro lugar no pódio da edição. Thiago foi consagrado vice-campeão ao lado da amiga.

BBB 5

Mais uma vez, a dupla de participantes que desfrutou do Carnaval na Sapucaí foi de dois grandes amigos da edição: Jean Wyllys e Grazi Massafera. A oportunidade era um presente para o líder da semana, Jean, que convidou a sister como acompanhante.

Eles chegaram à final do BBB 5 juntos, com o brother conquistando o primeiro lugar. Após o reality, Grazi consolidou uma carreira como atriz e participou de diversas produções da TV Globo, como "Bom Sucesso" e a atual novela "Três Graças".

Mulher branca loira de cabelos loiros abraçando homem branco de cabelos pretos, ela com blusa rosa e ele com blusa azul.
Legenda: Jean e Grazi chegaram à final da edição.
Foto: Reprodução/TV Globo.

BBB 6

Carlos Issa, o "Carlão", conquistou a vaga para presenciar os desfiles da Sapucaí de camarote. Ele convidou a participante Mariana Felício para ser sua acompanhante.

A sister ficou em segundo lugar ao final da edição. Já o brother foi eliminado no sétimo paredão, após Mariana, que era a líder da semana, indicá-lo como voto de desempate.

BBB 7

Na sétima edição do BBB, a sister Flávia Viana conseguiu assistir aos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro após vencer uma competição de samba dentro da casa. Nesse ano, apenas ela deixou o confinamento para curtir o Carnaval.

A participante foi eliminada em um paredão contra o campeão da edição, Diego Alemão.

BBB 8

O reality show trouxe duas oportunidades diferentes para os jogadores curtirem a folia carnavalesca durante a oitava edição, que foram conquistadas pelas sisters Gyselle Soares, a "Cajuína", e Thalita Lippi.

A primeira participante foi indicada pelo brother Rafinha para ir ao barracão do Salgueiro, após ele atender o Big Fone. Já Thalita conquistou o que seria a última ida à Sapucaí pelos próximos 17 anos.

Gyselle foi a vice-campeã da edição de 2008, enquanto a outra sister deixou o programa no oitavo paredão e seguiu uma carreira como atriz, participando das novelas "Caminho das Índias" e "Guerra dos Sexos".

BBB 9

Mirla Araújo e Ralf Krause conseguiram passe-livre para ir à Salvador, na Bahia, após a sister atender o Big Fone e conquistar o presente. Ela chamou o brother e, juntos, eles curtiram a folia no trio da cantora Cláudia Leitte.

Ambos foram eliminados ainda no início do reality, sendo a sétima e o oitavo participantes a deixar o BBB.

BBB 10

Essa foi a última edição do BBB que permitiu a folia fora dos muros da casa mais vigiada do Brasil. Após Marcelo Dourado atender o Big Fone e precisar indicar dois nomes para irem a um "quarto surpresa", Dicesar dos Santos e Cláudia Colucci, a "Cacau", também visitaram a Bahia no Carnaval.

Assim como em 2009, os jogadores estiveram no trio de Claudia Leitte, em Salvador. Ambos foram eliminados do programa em paredões contra Dourado, o campeão da edição.

Homem e mulher com blusa verde posando para foto, ele com máscara dourada.
Legenda: A décima edição foi, por muito tempo, a última em que participantes saíram para o Carnaval.
Foto: Reprodução/TV Globo.

