CAPTEI: Beach Place em modo folia chic
Sob o comando de Layza Albuquerque e Sarah Rachel, o Carnaval ganhou um clima de experiência exclusiva
O Carnaval aportou no Beach Place Resort Residence com tudo: música certeira e aquela energia que só a alta temporada da alegria entrega.
Sob o comando da síndica Layza e da subsíndica Sarah Rachel, a administração deu aula de savoir-faire condominial — quando a gestão vira espetáculo, a folia agradece.
Cada detalhe foi pensado para transformar o residencial em passarela de cores e encontros.
Animando a festa, Josy Gomes e os Transacionais.
No Beach Place, Carnaval não é evento: é experiência com assinatura.
Vem ver quem esteve por lá!