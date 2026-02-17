Diário do Nordeste
CAPTEI: Beach Place em modo folia chic

Sob o comando de Layza Albuquerque e Sarah Rachel, o Carnaval ganhou um clima de experiência exclusiva

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Sarah Rachel e Layza Albuquerque
Foto: Divulgação

O Carnaval aportou no Beach Place Resort Residence com tudo: música certeira e aquela energia que só a alta temporada da alegria entrega.

Legenda: Alessandra e Rafael Bezerril
Foto: Divulgação

Sob o comando da síndica Layza e da subsíndica Sarah Rachel, a administração deu aula de savoir-faire condominial — quando a gestão vira espetáculo, a folia agradece.

Cada detalhe foi pensado para transformar o residencial em passarela de cores e encontros.

Legenda: Beach Place
Foto: Divulgação

Animando a festa, Josy Gomes e os Transacionais.

Legenda: Transacionais
Foto: Divulgação

No Beach Place, Carnaval não é evento: é experiência com assinatura.

Vem ver quem esteve por lá!

Legenda: Moacir e Layza Albuquerque
Foto: Divulgação

Legenda: César e Tereza Raquel Ribeiro
Foto: Divulgação

Legenda: Leandro e Aline Vasques
Foto: Divulgação

Legenda: Luciana e Ernani Prudente e Layza Albuquerque
Foto: Divulgação

Legenda: Renata Duarte, Sâmea, Layza Albuquerque e Tereza Raquel Ribeiro
Foto: Divulgação

Legenda: Thea Moreira
Foto: Divulgação

Legenda: Beach Place
Foto: Divulgação

Legenda: Beach Place
Foto: Divulgação