Elenco de 'Stranger Things' se reúne para casamento surpresa de Maya Hawke
A atriz se casou com o músico Christian Lee Hutson em Nova York.
O casamento da atriz Maya Hawke, conhecida por interpretar a Robin, em "Stranger Things", com o músico Christian Lee Hutson contou com a presença de grande parte do elenco da série da Netflix. A cerimônia aconteceu em Nova York, no último sábado (14).
Conforme a revista norte-americana People, estiveram presente os atores Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers) e Joe Keery (Steve Harrington).
Ainda compareceram no evento os pais de Maya, os atores Ethan Hawke e Uma Thurman, e o irmão mais novo dela, Levon Roan Thurman-Hawke.
O momento marca a primeira vez que uma parcela do elenco se reúne após o fim da série, em dezembro de 2025.
Detalhes do casamento
Para alguns fãs, o casório da atriz foi uma surpresa. Mas os rumores do noivado já circulam desde o ano passado.
Também segundo a People, Christian Lee Hutson, o noivo, chegou a se referir a Maya como sua noiva durante uma entrevista em fevereiro de 2025.
Meses depois, em abril, a atriz foi fotografada em Manhattan, Nova York, exibindo um anel de diamante, o que aumentou as especulações.
Com o fim de "Stranger Things", Maya integra o elenco de produções como "Wishful Thinking" (pensamento ilusório, em tradução livre) e o aguardado "Jogos Vorazes: O Amanhecer na Colheita", novo capítulo da franquia.