Virginia vira piada no Fantástico após CPI das Bets e convite para ser rainha de bateria no Carvanal

O Fantástico alfinetou, na noite desse domingo (25), a influenciadora Virginia Fonseca durante o quadro humorístico "Isso a Globo Não Mostra". A sátira ocorreu poucos dias após a empresária prestar depoimento na CPI das Bets, em Brasília, e ser escolhida como a nova rainha de bateria da escola de samba Grande Rio, substituindo a atriz Paolla Oliveira.

Com tom debochado, o quadro apresentou uma montagem musical que fazia referência à participação de Virginia na comissão parlamentar e à estreia dela no mundo do samba. "Tem aposta nova na folia, é a Rainha da 'Beteria'", dizia a paródia, exibindo imagens da influenciadora tanto na CPI quanto na Marquês de Sapucaí. A letra fazia um trocadilho entre "bateria" e "bet", termo popularizado pelas casas de apostas esportivas.

CONFIRA UM TRECHO DA PARÓDIA

"Que transformou em Carnaval a CPI/ Pode apostar que é por amor que ela está aí/ Bet, bet, bet, bet forte o tamborim/ Nunca vi uma rainha que amasse samba assim/ Bet, bet, bet, bet forte o tamborim/ Põe tigrinho na avenida pra rolar mais um din din."

VEJA O VÍDEO MOSTRADO NO FANTÁSTICO

CPI DAS BETS

No último dia 12, a influenciadora esteve em alta nos comentários nas redes sociais ao depôr na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga apostas online. Virginia esteve presente na CPI na condição de testemunha.

Na comissão, ela foi questionada pela senadora Soraya Thronicke (União-MS) sobre as publicidades que faz para plataformas de apostas e as regulamentações que segue. Durante a oitiva, negou que receba mais das empresas com base nas perdas dos apostadores e chegou a posar para fotos com parlamentares.

Menos de duas semanas após a participação, na última quinta-feira (22), Virginia foi confirmada como destaque da Grande Rio, uma das escolas mais tradicionais do Rio de Janeiro. O anúncio movimentou as redes sociais, dividindo opiniões sobre sua relação com o samba e a representatividade à frente da bateria da escola.