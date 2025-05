Virginia anuncia franquia de academias de investimento milionário: 'Vou mostrar mais'

Virginia Fonseca, de 26 anos, revelou mais uma novidade aos seus 52 milhões de seguidores. Na última terça-feira (20), ela usou os stories do Instagram para anunciar que está quase inaugurando uma franquia de academias de alto padrão.

"Quem sou eu pra guardar segredo, né? Sim! No mês de junho, vou mostrar um pouco mais da academia pra vocês", escreveu a influenciadora ao responder um seguidor em uma caixinha de perguntas.

We Pink Gym

Virginia já havia falado anteriormente sobre a rede de academias, que se chamará WP (We Pink) Gym. A primeira unidade será inaugurada em Goiânia, próxima ao Shopping Flamboyant, em uma estrutura que está sendo reformulada, com um investimento inicial de R$ 5 milhões.

O projeto conta com uma estrutura única e conceitual, e vem sendo realizado pela La Arquitetura e Design. As obras levarão cerca de 5 meses, e terá uma estrutura de dois andares, com espaço amplo de vestiário, recepção e um local exclusivo para exercícios de cardio.

"Aplicamos a identidade visual presente nas empresas, gerando impacto aos ocupantes", declarou o arquiteto e proprietário da empresa responsável pela academia, Lucas Adriel, em entrevista ao g1 no começo deste mês de maio.

A franquia virou assunto poucos dias após o depoimento da esposa de Zé Felipe na CPI das Bets, que investiga a atuação de influenciadores digitais na promoção de apostas online, como o "Jogo do Tigrinho". Seu depoimento ocorreu em 13 de maio de 2025, no Senado Federal, onde negou que recebia porcentagens sobre as perdas dos usuários que acessavam plataformas de apostas por meio de seus links.