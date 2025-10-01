Beneficiários do Bolsa Família não poderão fazer apostas em bets, determina Governo

Os beneficiários de programas sociais não poderão mais fazer apostas em "bets" devido à nova regra do Governo, publicada nesta quarta-feira (1º). A medida busca evitar o endividamento de famílias. Os procedimentos devem ser implementados em até 30 dias.

Conforme o g1, a proibição envolve conta utilizadas por beneficiários de:

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Bolsa Família.

Assim, as "bets" deverão fazer consultas para identificar se o CPF dos usuários das empresas de apostas online integram o sistema do governo.

Caso estejam cadastrados nos programas sociais, as contas dos apostadores devem ser encerradas em até três dias.

Veja também Negócios Veja quando Bolsa Família 2025 começa a ser pago em outubro PontoPoder Governo deve proibir apostas com dinheiro do Bolsa Família e de outros benefícios, decide Luiz Fux

Determinação do STF

A medida do governo federal cumpre uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). O órgão exigiu que o Governo adotasse formas de impedir que os recursos de programas assistenciais fossem aplicados nas apostas online.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União, sendo assinada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Apostas de beneficiários do Bolsa Família

No ano passado, o Banco Central mostrou que beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões com bets, somente via Pix, em agosto de 2024. O estudo foi divulgado em setembro, para evidenciar o impacto das apostas em "bets" no Brasil.