Beneficiários do Bolsa Família não poderão fazer apostas em bets, determina Governo

Nova medida foi divulgada nesta quarta-feira (1º), seguindo determinação do Supremo Tribunal Federal (STF)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Imagem do aplicativo do Bolsa Família e cédulas de dinheiro para ilustrar matéria sobre Beneficiários do Bolsa Família não poderão fazer apostas em bets conforme nova regra.
Legenda: A decisão do Governo está cumprindo uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).
Foto: Shutterstock/Adao.

Os beneficiários de programas sociais não poderão mais fazer apostas em "bets" devido à nova regra do Governo, publicada nesta quarta-feira (1º). A medida busca evitar o endividamento de famílias. Os procedimentos devem ser implementados em até 30 dias. 

Conforme o g1, a proibição envolve conta utilizadas por beneficiários de:

  • Benefício de Prestação Continuada (BPC)
  • Bolsa Família. 

Assim, as "bets" deverão fazer consultas para identificar se o CPF dos usuários das empresas de apostas online integram o sistema do governo. 

Caso estejam cadastrados nos programas sociais, as contas dos apostadores devem ser encerradas em até três dias

teaser image
Negócios

Veja quando Bolsa Família 2025 começa a ser pago em outubro

teaser image
PontoPoder

Governo deve proibir apostas com dinheiro do Bolsa Família e de outros benefícios, decide Luiz Fux

Determinação do STF

A medida do governo federal cumpre uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). O órgão exigiu que o Governo adotasse formas de impedir que os recursos de programas assistenciais fossem aplicados nas apostas online.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União, sendo assinada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. 

Apostas de beneficiários do Bolsa Família

No ano passado, o Banco Central mostrou que beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões com bets, somente via Pix, em agosto de 2024. O estudo foi divulgado em setembro, para evidenciar o impacto das apostas em "bets" no Brasil.

 

