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Relembre os memes que marcaram o BBB 26

Edição foi uma das mais comentadas nas redes sociais por fãs do reality show.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem de uma pessoa chorando, um prato de comida e crianças brincando em um restaurante, representando experiências culinárias e momentos de diversão.
Legenda: BBB 26 ficou entre os assuntos mais comentados do X neste ano.
Foto: Reprodução/TV Globo.

O BBB 26 foi considerado por muitos uma "edição de colecionador". Com encontros especiais, laços emocionante e tretas lendárias, o 26º ano do programa é também lembrado pelos vários memes gerados ao longo dos 100 dias de confinamento.

Em meio a vários momentos icônicos, alguns conseguiram se destacar e caíram na graça da internet. Abaixo, o Diário do Nordeste preparou uma seleção dos principais memes do BBB 26 para relembrar essa edição histórica.

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Confusões no quarto branco

O BBB 26 teve a dinâmica do Quarto Branco logo no início da edição, diferente dos anos anteriores quando o desafio ocorria semanas após a estreia.

Esse período de cinco dias foi marcado por muita competição para definir quem entraria na casa. Em determinado dia, Ricardinho resolve abrir todas as águas disponíveis para os possíveis brothers e sisters.

Briga entre os participantes do reality show Big Brother Brasil 2023, com cenas de discussão e conflito em um ambiente com decoração moderna e paredes acolchoadas.
Legenda: Quarto branco teve duração total de 120 horas, a maior da história do reality.
Foto: Reprodução/TV Globo.

A ação gerou repercussões dentro e fora do quarto branco. "Tu não é homem não. Se fosse, tu não estava fazendo isso ai não", disse Chaiany, na ocasião. "Ué, não mandaram eu beber tudo?", rebateu o competidor.

Ainda nos dias de Quarto Branco, a internet ficou em choque com um episódio de falta de higiene no banheiro. O responsável pela sujeira foi o brother Matheus, que ainda contaminou o traje de outros candidatos.

Chaiany e 'Bridgerton'

Em uma das primeiras formações de Paredão, Chaiany se confundiu ao declarar o voto em Brígido e chamou o brother de "Brigerton". Por conta disso, internautas brincaram com a semelhança do nome da série da Netflix.

'Ah, se toca Babu!'

As frases ditas por Sol Vega quando estava irritada fizeram um grande sucesso nas redes. Por exemplo, em uma briga pós-Sincerão quando disparou o clássico: "Ah, Babu! Se toca!" direcionado ao ator Babu Santana.

Outras fases como "Ah, Ana Paula!" ou "se enxerga, Ana Paula!" também faziam parte da coletânea de frases reconhecidas nos comentários de diversas publicações.

Maquiagem derretida

Quando o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a eliminação de Sarah Andrade, os aliados da sister reagiram com pesar. Maxiane, em especial, chorou intensamente. Ela só não contava que as lágrimas fizessem com que a base e a sombra escorressem pelo rosto.

A imagem da participante gerou reações divertidas dos internautas. Fora da casa, Maxiane reagiu com bom humor aos memes e justificou que a base "não era resistente naquele dia".

Imagem de uma mulher celebridade com lágrimas nos olhos, usando brincos dourados grandes e expressando emoções intensas em um evento.
Legenda: Maxiane chegou a ser acusada de usar produtos falsificados no BBB 26.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Objetos aumentam de tamanho

Por motivo de brincadeira, internautas resolveram encolher objetos tocados pelos participantes do BBB 26 e aumentá-los de tamanho.

Isso gerou imagens curiosas, como o garfo enome de Milena, a gigante escova de dentes de Gabi, a super touca de Breno ou o tamanho desproporcional de um Dummy ao lado da recreadora infantil.

Imagem com diferentes pessoas, incluindo uma criança com escova de dentes, uma figura de personagem de terror, um homem com chapéu gigante e uma pessoa segurando uma espátula.
Legenda: O "garfo gigante" da Tia Milena foi uma das montagens mais compartilhadas dessa edição.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Panquequinha de banana

Gabi adorava cozinhar, mas tinha um prato como seu favorito: a panqueca de banana. Tanto amor pela iguaria não passou despercebido pela internet, que passou a apelidar a sister de "panquequinha" desde então.

Ana Paula ao som de Bob Sinclair

Em fevereiro, durante a Festa especial de Carnaval, os brothers dançavam na pista de dança. Eis que Ana Paula aparece e se junta ao grupo. Nesse momento, Alberto dá um sinal para os outros adversários da sister saírem do local.

Sozinha com a música, Ana Paula protagonizou um dos VTs mais icônicos da edição ao dançar livremente ao som de "World, Hold On", faixa produzida pelo DJ francês Bob Sinclair e interpretada por Steve Edwards.

'Portunhol' da Chaiany

Ainda em fevereiro, Chaiany tomou uma nova personalidade para si e começou a se comunicar com a produção e os outros participantes apenas em "portunhol". A mistura entre o português e o espanhol idioma gerou cortes memoráveis para a internet.

Samira na prova Bate e Volta

Na ameaça do Paredão, Samira participou de uma prova Bate e Volta que a marcaria para sempre. Na rodada final, a sister se consagrou como vencedora e se livrou da berlinda, mas não sem antes levar um "banho de molho" da vitória.

Tadeu Schmidt chegou a brincar com a situação. Ao falar com a sister disse que o sanduíche favorito dela deveria ser "caprichado de molho".

Selfie da Ana Paula

Durante uma ação de um dos patrocinadores, foi pedido que os participantes tirassem uma selfie de si próprios para demonstrar a eficácia dos produtos.

Ana Paula não estava confortável com a exigência e relutou em fazer a foto. Quando se rendeu, fechou a cara e se fotografou em uma expressão neutra.

A foto da jornalista divertiu os internautas, que decidiram inserir o rosto dela em personagens da cultura pop e famosos.

Transformações de pele de uma mulher, mostrando antes e depois de tratamentos de estética, destacando melhorias visíveis na aparência facial.
Legenda: Veterana virou alvo de edições feitas pelos internautas.
Foto: Reprodução/TV Globo/X.

Jornada surpresa

Uma das dinâmicas mais comentadas dessa edição foi o Paredão Falso. O público escolheu Breno para ficar temporariamente fora de casa e Juliano para acompanhá-lo.

Sem suspeitar de nada, os outros participantes curtiam a Festa do Líder enquanto os outros dois brothers retornavam. No momento da volta, Jornada, que curtia o hit "Tik Tok", ficou assustada ao ver Breno e Juliano novamente.

A imagem da advogada congelada, com as mãos levantadas em sinal de surpresa, viralizou nas redes sociais.

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