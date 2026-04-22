Relembre os memes que marcaram o BBB 26

Chaiany e 'Bridgerton'

Em uma das primeiras formações de Paredão, Chaiany se confundiu ao declarar o voto em Brígido e chamou o brother de "Brigerton". Por conta disso, internautas brincaram com a semelhança do nome da série da Netflix.

'Ah, se toca Babu!'

As frases ditas por Sol Vega quando estava irritada fizeram um grande sucesso nas redes. Por exemplo, em uma briga pós-Sincerão quando disparou o clássico: "Ah, Babu! Se toca!" direcionado ao ator Babu Santana.

Outras fases como "Ah, Ana Paula!" ou "se enxerga, Ana Paula!" também faziam parte da coletânea de frases reconhecidas nos comentários de diversas publicações.

Maquiagem derretida

Quando o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a eliminação de Sarah Andrade, os aliados da sister reagiram com pesar. Maxiane, em especial, chorou intensamente. Ela só não contava que as lágrimas fizessem com que a base e a sombra escorressem pelo rosto.

A imagem da participante gerou reações divertidas dos internautas. Fora da casa, Maxiane reagiu com bom humor aos memes e justificou que a base "não era resistente naquele dia".

Legenda: Maxiane chegou a ser acusada de usar produtos falsificados no BBB 26. Foto: Reprodução/TV Globo.

Objetos aumentam de tamanho

Por motivo de brincadeira, internautas resolveram encolher objetos tocados pelos participantes do BBB 26 e aumentá-los de tamanho.

Isso gerou imagens curiosas, como o garfo enome de Milena, a gigante escova de dentes de Gabi, a super touca de Breno ou o tamanho desproporcional de um Dummy ao lado da recreadora infantil.

Legenda: O "garfo gigante" da Tia Milena foi uma das montagens mais compartilhadas dessa edição. Foto: Reprodução/TV Globo.

Panquequinha de banana

Gabi adorava cozinhar, mas tinha um prato como seu favorito: a panqueca de banana. Tanto amor pela iguaria não passou despercebido pela internet, que passou a apelidar a sister de "panquequinha" desde então.

Ana Paula ao som de Bob Sinclair

Em fevereiro, durante a Festa especial de Carnaval, os brothers dançavam na pista de dança. Eis que Ana Paula aparece e se junta ao grupo. Nesse momento, Alberto dá um sinal para os outros adversários da sister saírem do local.

Sozinha com a música, Ana Paula protagonizou um dos VTs mais icônicos da edição ao dançar livremente ao som de "World, Hold On", faixa produzida pelo DJ francês Bob Sinclair e interpretada por Steve Edwards.

'Portunhol' da Chaiany

Ainda em fevereiro, Chaiany tomou uma nova personalidade para si e começou a se comunicar com a produção e os outros participantes apenas em "portunhol". A mistura entre o português e o espanhol idioma gerou cortes memoráveis para a internet.

Samira na prova Bate e Volta

Na ameaça do Paredão, Samira participou de uma prova Bate e Volta que a marcaria para sempre. Na rodada final, a sister se consagrou como vencedora e se livrou da berlinda, mas não sem antes levar um "banho de molho" da vitória.

Tadeu Schmidt chegou a brincar com a situação. Ao falar com a sister disse que o sanduíche favorito dela deveria ser "caprichado de molho".

Selfie da Ana Paula

Durante uma ação de um dos patrocinadores, foi pedido que os participantes tirassem uma selfie de si próprios para demonstrar a eficácia dos produtos.

Ana Paula não estava confortável com a exigência e relutou em fazer a foto. Quando se rendeu, fechou a cara e se fotografou em uma expressão neutra.

A foto da jornalista divertiu os internautas, que decidiram inserir o rosto dela em personagens da cultura pop e famosos. Legenda: Veterana virou alvo de edições feitas pelos internautas. Foto: Reprodução/TV Globo/X.

Jornada surpresa

Uma das dinâmicas mais comentadas dessa edição foi o Paredão Falso. O público escolheu Breno para ficar temporariamente fora de casa e Juliano para acompanhá-lo.

Sem suspeitar de nada, os outros participantes curtiam a Festa do Líder enquanto os outros dois brothers retornavam. No momento da volta, Jornada, que curtia o hit "Tik Tok", ficou assustada ao ver Breno e Juliano novamente.