Shakira faz acordo milionário para evitar julgamento por fraude fiscal e prisão efetiva

A cantora colombiana Shakira conseguiu evitar, nesta segunda-feira (20), um julgamento de grande repercussão por fraude fiscal na Espanha, após chegar a um acordo de última hora com o Ministério Público. No acordo, a cantora deve reconhecer os seus erros e se comprometer a pagar uma multa de mais de sete milhões de euros (o equivalente a cerca de 38 milhões de reais).

Ela também terá a pena de prisão inicial (oito anos e dois meses) reduzida para três anos, em regime de suspensão. As informações são do jornal El País.

A mesma fonte do jornal refere que, com o pagamento de uma multa adicional — de 432 mil euros —, a artista colombiana evita a pena de prisão efetiva, uma vez que não tem antecedentes criminais. A sessão, que decorreu no Tribunal de Barcelona, durou apenas 10 minutos. Chamada para depor, a diva pop só pronunciou quatro pequenas palavras: três vezes “sim”, quando questionada pelo juiz se ela tinha conhecimento do acordo e das últimas multas acertadas e, antes de se recolher, um “obrigada”.

Mais tarde, já ciente da sentença, a equipe da colombiana divulgou comunicado, em nome de Shakira: “Eu estava pronta para enfrentar o julgamento e defender minha inocência, mas cheguei à conclusão de que não é um triunfo vencer se o preço é que (eles) roubem tantos anos de [minha] vida”, iniciou.

“Tive duas opções: continuar lutando até o fim, tirando a minha paz de espírito e a dos meus filhos, parar de fazer músicas, discos e turnês, sem poder aproveitar minha carreira e as coisas que gosto; ou concordar, encerrar e deixar este capítulo da minha vida para trás, olhando para frente (para o futuro). Tenho de escolher as minhas batalhas e o mais importante agora é fazer tudo para que os meus filhos tenham uma vida tranquila e concentrar-me naquilo que é realmente importante: vê-los crescer e passar tempo com eles”, concluiu o documento.

PROCESSO

A justiça espanhola considera que Shakira viveu em Barcelona entre 2012 e 2014, por passar mais de seis meses por ano na cidade, enquanto a cantora negava e argumentava ser residente nas ilhas Bahamas. A artista mudou a residência fiscal para Barcelona em 2014, mas continuou negando ter vivido na cidade antes desse período.

Inicialmente, o Ministério Público queria uma pena de oito anos e dois meses de prisão e uma multa de 23,8 milhões de euros. Graças ao acordo entre a defesa da cantora e os procuradores do MP, Shakira terá que desembolsar uma quantia bem menor e evita, além da prisão, mais 13 sessões de julgamento e a audição de 117 testemunhas e oito peritos.