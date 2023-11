Sandy e Lucas Lima teriam reatado casamento, diz colunista

Sandy e Lucas Lima estão juntos novamente, segundo matéria publicada pelo colunista Thiago Sodré nesta segunda-feira (20). Uma fonte próxima à família da cantora teria afirmado que o casal sequer assinou o divórcio e decidiu reatar o relacionamento.

Após o anúncio do fim do casamento de 24 anos, em setembro, os artistas viajaram para a Europa em turnê para a realização de shows de Sandy. O colunista Sodré afirmou que eles chegaram a dormir no mesmo quarto de hotel, mesmo após a produção ter reservado quartos separados.

Com quase dois meses desde o anúncio da separação, o casal não teria dado entrada no divórcio e teriam desistido de se separar. No entanto, eles teriam optado por não revelar ainda que reataram o casamento devido a um compromisso profissional de Lucas Lima.

Relembre o término

No dia 25 de setembro, Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim do casamento através da redes sociais. Segundo o texto, o motivo do término não foi motivado por brigas, mágoas ou traumas.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita", diz trecho do texto.

Os dois, que são pais de Theo, de 9 anos, chegaram a participar do programa "Altas Horas", apresentado por Serginho Groissman na TV Globo. para comentar o fim do relacionamento.