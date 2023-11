Maitê Perroni mostra alegria ao reencontrar Wanessa nos bastidores do show do RBD

Maitê Perroni postou um vídeo, no domingo (19), no Instagram, onde é possível ver a alegria da cantora ao reencontrar Wanessa Camargo nos bastidores do show do RBD, em São Paulo.

Na legenda das imagens, Maitê se declarou à amiga: “Minha querida amiga @wanessa sempre incondicional, sou muito grata por ter te conhecido, ver você sempre enche meu coração de amor, obrigada pela sua amizade. Te amo muito”. As duas são amigas há anos.

Wanessa retribuiu o carinho nos comentários: “Que saudade que eu estava de te rever. Que lindo ver o sucesso de vocês. Merecedores”, escreveu.

Nos Stories, Wanessa também publicou o vídeo do momento do encontro, além de trechos do show que assistiu. Por fim, elogiou a apresentação: “Energia maravilhosa! Amei”.