Mansão de Bruna Lombardi é alvo de assalto; três criminosos foram presos

A mansão de Bruna Lombardi, 71, foi furtada, na noite desse domingo (19), no Morumbi, zona sul de São Paulo. Segundo o G1, que publicou a informação, nem a atriz, nem o marido dela, o também ator Carlos Alberto Riccelli, 77, estavam no imóvel no momento da invasão.

Três suspeitos de furtar a residência, de 26, 27 e 30 anos, foram presos pela Polícia Militar. Eles também são investigados por receptação de veículo e associação criminosa.

O que aconteceu?

Vizinhos da mansão telefonaram para a Polícia Militar para informar que um homem suspeito estava em um carro em frente ao imóvel de Lombardi. Os policiais foram ao local e constataram que o veículo era furtado e estava com a placa adulterada. O homem que estava no carro confessou que estava participando do furto à residência.

Dentro do veículo, estava uma pistola calibre 380 e objetos furtados da mansão. Outros objetos estavam sendo levados do imóvel por outros dois suspeitos no momento em que os policiais estavam lá. No entanto, a PM conseguiu perseguir e deter eles. Os três foram levados à delegacia e responderão por furto, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação de veículo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, localização e apreensão de veículo e associação criminosa.

Os pertences da atriz foram devolvidos a ela.

Outro furto em 2018

Lombardi teve uma outra residência invadida por criminosos. O caso aconteceu em 2018, quando sete homens armados, distribuídos em três carros, renderam um vigia da casa e roubaram os bens da atriz. À época, ela, o marido e o filho estavam no imóvel durante o roubo.