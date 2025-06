Thaila Ayala revela que lembrança de abuso impacta na criação da filha: 'Não senta no colo do avô'

A atriz Thaila Ayala, de 39 anos, revelou em entrevista ao videocast O Grande Surto, comandado por Fernanda Paes Leme, que foi vítima de abusos sexuais na infância. Ela contou ainda que o trauma da infância impacta na forma de criar a filha Tereza, de 2 anos.

"Sofri muitos abusos na minha infância, de quando tinha 3, 4 anos... Isso [hoje] está resolvido de uma certa forma, mas volta [no tratamento] com a minha filha", disse a atriz no episódio que foi ao ar no fim da semana passada.

Thaila, que também é mãe de Francisco, de 3 anos, explicou que estabeleceu limites dentro da própria família: "Já falei para minha cunhada que não quero que minha filha sente no colo do avô. Meu marido olhou assim e [falou] 'oi?'… Mas [é] porque eu sofri isso, e não tem nada a ver com minha filha."

A esposa de Renato Góes justificou a regra: “Por mais que isso esteja de alguma forma resolvido, reorganizado, isso volta em algumas coisas na minha filha, e fico atenta para cuidar, tentar proteger até meu alcance, mas não passar o trauma para ela", disse.

Prevenção sem desconfiança

Thaila ainda fez questão de deixar claro para os familiares que o cuidado não partia de uma desconfiança direta. “Tento proteger até onde consigo”, completou, explicando a forma de prevenção.

Durante a conversa, Fernanda Paes Leme acolheu a escolha de Thaila e disse entendê-la, uma vez que também foi vítima de abuso. A comandante do videocast revelou ter a mesma precaução com a filha, Pilar, de 1 ano.

"Eu estou vivendo momentos em que isso está cada vez mais latente, que eu preciso tratar de uma forma muito profunda e dolorosa, em que falo para o Victor [Sampaio, ex-marido e pai da Pilar] 'não faz assim, não pega desse jeito'", disse Fernanda.