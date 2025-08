Criadora do 'Vênus Day Talks' quebra silêncio sobre polêmica com Camila Fremder: 'Foi um presente'

Após dias de repercussão nas redes sociais, a criadora do "Vênus Day Talks", Renata de Paula, se pronunciou sobre a polêmica envolvendo o nome do podcast e o desabafo da influenciadora e roteirista Camila Fremder. A apresentadora do "É Nóia Minha?" alegou ter confundido o programa com o "Vênus Podcast", comandado por Yas Yassine e Criss Paiva.

Convidada para participar do "Vênus Day Talks", Camila só percebeu o equívoco durante a gravação. Em entrevista ao UOL, Renata, que é enfermeira e empreendedora, compartilhou sua versão dos fatos, esclareceu como funciona o processo de convite e disse que o episódio, apesar de inusitado, serviu para dar ainda mais visibilidade à sua plataforma. “Para mim, foi um presente”, afirmou.

Segundo Renata, o convite a Camila seguiu o mesmo padrão adotado com outros nomes que passaram pelo podcast, que já soma mais de cem entrevistas em um ano. "Enviamos o briefing completo, com todas as informações sobre o projeto. Ela confirmou, compareceu, gravou, fez fotos e ainda compartilhou vídeos em colaboração nas redes sociais", detalhou.

Engajamento

O vídeo com a entrevista de Camila rapidamente se tornou o mais visto da história do canal, com mais de 500 mil visualizações e mais de 11 mil comentários. A repercussão foi impulsionada após Camila comentar, nas redes sociais, que havia participado do programa por engano.

Renata afirma ter recebido o desabafo com bom humor. "Eu ri. Foi uma surpresa para mim e, acredito, para ela também. Mas não me senti atacada em nenhum momento", disse. A criadora do "Vênus Day Talks" também revelou que, até o momento, não houve nenhum pedido formal de Camila ou de sua equipe para retirada do conteúdo.

A empreendedora reforça que, apesar do mal-entendido, a repercussão trouxe ainda mais atenção para a missão do projeto, que é dar espaço a mulheres maduras em conversas profundas e inspiradoras. “O podcast não é sobre fofoca, é sobre propósito. E, de alguma forma, isso ficou ainda mais evidente com tudo o que aconteceu”, finalizou.