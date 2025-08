Vênus x Venus: Entenda confusão envolvendo Camila Fremder em podcast errado

Camila Fremder, criadora do podcast "É nóia minha?", revelou nesta quinta-feira (31) que se meteu em uma saia justa ao ser convidada para o "podcast errado". Ela pensou que estava indo para o Venus Podcast ser entrevistada por Yasmin Ali Yassine, mas acabou no Vênus (com acento circunflexo) Day Talks Podcast, com Renata de Paula.

A roteirista contou que recebeu de sua assessoria alguns convites e no meio dos nomes ela diz ter visto "Vênus" e disse para marcarem a data. Camila afirmou que não pediu para ver os detalhes, pois achava que já conhecida o podcast, já que ela é fã do Venus.

"Cheguei no dia da gravação, achei o estúdio diferente e pensei: 'Ah, faz tempo que não assisto ao podcast, vai ver eles passaram por uma reformulação'. Aí veio uma moça super educada falar comigo: 'Oi, eu sou a Fulana, vou só passar um batonzinho...'. E aí eu falei: 'Vambora'. Achei que poderia ser a maquiadora, e que ela passaria o batom em mim. Mas não! Ela abriu a bolsa, passou o batom nela e falou: 'Vamos lá?'", contou Fremder.

Cortes da entrevista viralizaram nas redes sociais e mostram a situação constrangedora, já que Camila não conhecia a entrevista e não era familiarizada com os tópicos. "Eu tô muito obcecado com todo o contexto da ida da camila fremder ao podcast fake. que delicia de constrangimento", escreveu uma usuária do Twitter. Outra brincou: "Camila Fremder é a definição de a língua até eu seguro, mas a cara eu não garanto".

Leia alguns trechos da conversa

Renata de Paula : "Vigiai e o orai pra não perder o réu primário".

: "Vigiai e o orai pra não perder o réu primário". Camila Fremder: "Tá bom".

Renata de Paula : 'Eu era casada, tava deitada, meu marido abraçado assim em mim e meu marido falou assim 'Rê, eu to no paraíso'. Aí eu de falei 'não amor, aqui é Vila Nova Conceição, Paríso é no fim da Paulista'".

: 'Eu era casada, tava deitada, meu marido abraçado assim em mim e meu marido falou assim 'Rê, eu to no paraíso'. Aí eu de falei 'não amor, aqui é Vila Nova Conceição, Paríso é no fim da Paulista'". Camila Fremder: em silêncio

Renata de Paula : “Mas às vezes é mais fácil amar o próximo que tá longe do que o próximo que tá próximo”.

: “Mas às vezes é mais fácil amar o próximo que tá longe do que o próximo que tá próximo”. Camila Fremder: “Pode ser".

Veja a entrevista do Venus Talks Podcast completa