Morre Bob Wilson, renomado diretor de teatro e ópera, aos 83 anos

Morreu nesta quinta-feira (31), o autor de teatro e ópera Bob Wilson, aos 83 anos. Tido como um dos maiores encenadores da história, o artista transitava entre várias expressões artísticas, tendo trabalhado como dramaturgo, iluminador, pintor e escultor.

A notícia da morte foi confirmada pelo perfil oficial da organização não governamental criada por ele, a The Watermill Center. "Robert Wilson morreu pacificamente hoje em Water Mill, Nova York, aos 83 anos, após uma doença breve, mas aguda", disse a instituição em comunicado divulgado nas redes sociais.

Veja comunicado oficial do falecimento de Bob Wilson

Bob Wilson nasceu no Texas em 1941, e se mudou para Nova York nos anos 1960. Logo depois ele se tornou um dos principais nomes do teatro experimental no mundo, inclusive produzindo diversas montagens no Brasil.

Entre as que se destacam na carreira de Wilson estão as de Shakespeare a contemporâneos como Heiner Müller, do escritor Umberto Eco, até poetas concretistas como Christopher Know-les. Já nas óperas, conduziu as com canções de Wagner, além de parcerias com Lou Reed e David Byrne.

Ao longo de 60 anos de carreira, se destacou pelo estilo minimalista de suas produções. Ele ganhou notoriedade quando dirigiu "Einstein on The Beach", uma ópera de quase cinco horas encenada diversas vezes desde sua criação, com música de Philip Glass.

A ópera "Einstein na Praia" rompeu com todas as convenções clássicas do teatro de canto, pois não há uma narrativa linear, mas temas relacionados à vida de Einstein, principalmente por meio da dança, sem necessariamente explicar a teoria da relatividade.

Foi com o espetáculo inaugural da Ópera da Bastilha, em 1989, que se consagrou em todo o mundo. Com obras originais, além das peças com repertório tradicional, fez enorme sucesso por onde passou, principalmente na França. “Foram os franceses que lhe deram um lar", disse Wilson à agência AFP em 2021.