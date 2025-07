Rodrigo Faro assina contrato para voltar à TV Globo, diz site

Rodrigo Faro está de volta à TV. O apresentador, que deixou a RecordTV em dezembro de 2024, assinou contrato com a Globo para participar da nova temporada da "Dança dos Famosos", quadro do Domingão com Huck que completa 20 anos em 2025.

De acordo com o portal Leo Dias, que divulgou a informação antecipadamente nessa quarta-feira (30), o convite para Faro competir no reality de dança teria partido do próprio apresentador da atração, Luciano Huck.

A competição estreia neste domingo, 3 de agosto.

O elenco, no entanto, ainda não foi revelado oficialmente pela Globo. Em nota ao Notícias da TV, a Comunicação da Globo disse que a divulgação será apenas na estreia, ao vivo.

Segundo Leo Dias, a participação do apresentador no quadro é “uma aposta como um reforço de peso para impulsionar audiência e engajamento nas redes sociais” da emissora. A nova temporada do “Dança” deve ter performances grandiosas e promete fazer história.

Saída da Record

No fim de 2024, Faro torno pública a saída da Record. "Após 16 anos de uma jornada incrível na Record, chegou o momento de encerrar este ciclo tão especial em minha vida. [...] A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante, onde construí amizades, vivi momentos inesquecíveis, e cresci não apenas como profissional, mas também como ser humano", escreveu.

Em fevereiro deste ano, Rodrigo já havia estado no palco do Domingão, nos Estúdios da TV Globo, para participar do quadro "Batalha do Lip Sync". Ele venceu a competição contra Luciana Gimenez. Na época, rumores de que ele estaria de volta à emissora começaram a surgir.