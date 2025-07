João Gomes comemora 23 anos com bolo temático com imagem de Neymar

O cantor João Gomes completa 23 anos nesta quinta-feira (31) e comemorou a nova idade com uma festa intimista em casa, na noite dessa quarta (30), reunindo amigos e familiares. O destaque da celebração foi um bolo temático em homenagem a Neymar, com uma foto do craque vestindo a camisa do Al-Hilal.

Elementos como uma bola de futebol, o número 10 da seleção brasileira e o nome do cantor completaram a decoração.

O artista publicou fotos da comemoração nas redes sociais e recebeu comentários carinhosos: “Parabéns, João! Deus abençoe mais e mais a sua vida. Saúde, amor, paz, felicidade e prosperidade pra toda a família”, escreveu a cantora Solange Almeida. “Feliz aniversário, momo”, publicou a esposa de João, Ary Mirelle, grávida do segundo filho do artista.

Além da comemoração, João marcou o aniversário com uma decisão importante: parar de beber. Em suas redes sociais, ele compartilhou na segunda-feira (28) os motivos que o levaram à escolha, citando preocupações com a saúde. O cantor revelou que estava prestes a desenvolver problemas hepáticos e que decidiu mudar o estilo de vida pensando no futuro.

“Eu quase fiquei com gordura no fígado. Se eu continuasse bebendo, iria ter cirrose, problemas irreparáveis aos 30, 40 anos... se eu chegasse lá”, desabafou.