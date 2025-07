Diagnosticado com gordura no fígado, João Gomes decide parar de beber

Aos 22 anos, o cantor João Gomes tomou uma decisão em nome da saúde: parou de beber completamente após ser diagnosticado com gordura no fígado, uma condição considerada silenciosa e potencialmente perigosa. Em conversa nas redes sociais com o influenciador baiano Emersonyslley, João revelou detalhes sobre a mudança de hábito, as dificuldades do processo e os motivos que o levaram a tomar essa atitude.

“Parei por conta de mim mesmo. Estava começando a ter gordura no fígado, aí falei: ‘poxa, não quero mais’”, contou o artista. Ele revelou que bebia pelo menos duas doses de cachaça por show e sua agenda incluía até 37 apresentações por mês.

A transição, no entanto, não foi fácil. O cantor disse que sofreu com abstinência logo nas primeiras semanas sem álcool. “Tive alucinação, estava estressado. Hoje em dia está mais de boa. Tem até no camarim, por causa das visitas”, explicou, ressaltando que ainda convive com bebidas nos bastidores, mas não consome.

Curiosamente, a decisão não foi motivada pela chegada do segundo filho, fruto do relacionamento com a influenciadora Ary Mirelle. “Nunca saí carregado, saí mais doido pulando em cima do povo. Ué, o que é que tem?”, brincou.

Apesar disso, João admitiu que pretende voltar a beber quando estiver com a saúde em dia: “Quando eu estiver melhor, eu volto a beber. Enquanto tem que se cuidar, tem que ser desse jeito”, finalizou.