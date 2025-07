Convite de Zezé Di Camargo a fã para o camarim termina em polêmica na internet; veja vídeo

Um momento entre o cantor Zezé di Camargo e uma fã virou polêmica nas redes sociais na quarta-feira (30), dias após show realizado no último fim de semana. O artista convidou a estudante de medicina Julyenne Ribeiro para visitá-lo no camarim após a apresentação, mas o longo abraço entre os dois foi visto por outros fãs como um momento "inadequado".

Na ocasião, Zezé estava no palco em Barão de Cocais, em Minas Gerais. Segundo relato da própria estudante, ela teria sido convidada pelo próprio artista para o local privado e aproveitou para registrar o relato nas redes sociais.

"Eu estava no camarote. No finalzinho do show, resolvi descer para ficar mais próxima do Zezé. Pedi uma foto, de longe, e ele disse: 'Tudo bem, chama ela para o camarim'. Aí o segurança veio e me chamou. Fiquei eufórica, não acreditei. Esperei ele no backstage, aguardando ele finalizar o show. Tinha outras pessoas lá. Fiquei muito emocionada, porque sou muito fã", disse a estudante.

Veja vídeo do momento:

Julyenne afirmou que foi muito bem recebida pelo cantor e disse ter ficado "realizada" após ter recebido um abraço "apertado". "Pensa num cara carinhoso e educado. Adorei", completou ela.

Entretanto, o vídeo não foi tão bem recebido pelo público. Em diversas postagens, muitos citaram que foi exatamente assim que Zezé conheceu a atual esposa, Graciele Lacerda, enquanto ainda era casado com Zilu Camargo. Graciele e Zezé foram vistos pela primeira vez juntos em um camarim em 2005, época em que ele ainda mantinha uma relação conjugal com a mãe dos três filhos mais velhos.

"Enquanto isso, Graciele Lacerda está em casa cuidando da filha deles", disse uma seguidora nas redes. Zezé e Graciele são pais de Clara, que nasceu em dezembro de 2024.

"O moço segue na ativa, e a atual vendo o início de tudo se repetindo, só que com outra", escreveu outra pessoa. Até então, Zezé não se pronunciou sobre o assunto e Graciele não comentou as especulações.