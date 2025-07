Edu Guedes volta à TV após cirurgia contra câncer; saiba quando

O retorno de Edu Guedes à apresentação do "Fica com a Gente" já tem data marcada: ele volta ao comando do programa da RedeTV! na próxima terça-feira (5), menos de um mês após receber o diagnóstico de um tumor no pâncreas e passar por uma cirurgia para retirá-lo. A informação foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, e confirmada pela emissora.

Edu Guedes se submeteu a uma cirurgia considerada complexa, com uma duração de 6 horas, para retirar o tumor do pâncreas, alguns gânglios e o baço. Nas redes sociais, Edu comentou sobre o procedimento e compartilhou com os fãs detalhes do tratamento.

Guedes revelou que primeiro precisou retirar uma pedra no rim. Em seguida, novos exames detectaram outros cálculos nos dois rins e o tumor de 2 cm no pâncreas. Em um novo procedimento contra o câncer, os médicos retiraram tudo o que poderia interferir negativamente no tratamento. Ao todo, Edu passou por quatro cirurgias no período de 15 dias.

Em uma postagem no perfil do Instagram, o marido de Ana Hickmann exaltou a postura da filha em meio ao momento difícil. "Papai sente muito orgulho de você! Parabéns pelos seus estudos, você foi corajosa, no momento mais difícil fez o que somente os fortes são capazes. Mesmo com todas as dificuldades que o papai estava passando, não desistiu. Em breve estaremos juntos. Te amo!", escreveu Edu Guedes.