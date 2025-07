Cantor gospel João Igor deixa hospital após ser baleado por policial em SP

O cantor gospel João Igor recebeu alta hospitalar na madrugada desta quinta-feira (31) após ter sido baleado por um policial militar no dia anterior, em São Paulo. João deixou o local em uma cadeira de rodas, acompanhado pela influenciadora Fernanda Ganzarolli, com quem viralizou recentemente em um vídeo cantando na rua. Apesar do susto, ele afirmou que está bem e seguirá para uma segunda cirurgia em breve.

Em declaração nas redes sociais, Fernanda agradeceu o apoio recebido. "Está tudo bem. Agradeço o carinho de todos e as orações que pedi a todos vocês", afirmou. João também se pronunciou brevemente ao sair do hospital: "Já agradeci a Deus e é isso. Amanhã eu vou estar me pronunciando e falando o que aconteceu. Agora, vou descansar com a minha família. Muito obrigado pelas orações e por vocês que vieram aqui brigar essa luta comigo. Para quem me conhece sabe que nós somos 'pureza'. A inveja existe, mas Deus é mais".

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso está sendo investigado pelas polícias Civil e Militar. A SSP relatou que um policial embarcou em um ônibus com destino a Bauru e sentiu cheiro de maconha vindo da bagagem de dois passageiros. Durante a abordagem, houve uma luta corporal, e os envolvidos caíram da escada do veículo. Nesse momento, um disparo foi feito e atingiu João Igor.

Ainda conforme a SSP, o policial sofreu ferimentos na mão e foi atendido na UPA da Lapa. Já um dos passageiros teve sua bolsa revistada, onde foi encontrada uma substância semelhante à maconha. O caso foi registrado no 91º Distrito Policial (Ceasa) e envolve acusações de resistência, lesão corporal decorrente de intervenção policial, lesão corporal simples e apreensão de objeto.

João Igor não entrou em detalhes sobre o ocorrido nas redes sociais, mas prometeu esclarecer o episódio.