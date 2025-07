'Mula': jovem viaja com 26 iPhones colados ao corpo, passa mal e morre no Paraná

Uma jovem de 20 anos morreu após passar mal em um ônibus em Guarapuava, no interior do Paraná, na noite da última terça-feira (29). Ao ser examinada pela equipe médica, foram encontrados 26 celulares iPhones colados ao corpo dela.

A polícia suspeita de que a jovem, cujo nome não foi divulgado, estava sendo usada como "mula" para contrabando de itens do Paraguai. Por se tratar de possível contrabando internacional, o caso será investigado pela Polícia Federal (PF).

O ônibus, que havia saído de Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai, e seguia para a capital paulista, fez uma parada em um restaurante à beira da Rodovia BR-277, quando os passageiros alertaram o motorista que a jovem estava passando mal. Ela viajava sozinha.

Jovem sofreu parada cardiorrespiratória

Quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou, a jovem estava consciente, mas com falta de ar. O primeiro socorro foi prestado dentro do ônibus. Antes que fosse removida para o hospital, a jovem teve uma crise convulsiva e uma parada cardiorrespiratória, não resistindo.

Ao encontrar os celulares colados no corpo da paciente, a equipe do Samu acionou as Polícias Civil e Militar. Os agentes da Polícia Civil usaram um cão farejador, mas não encontraram drogas no ônibus. Na bagagem da jovem foram encontradas bebidas alcoólicas de origem estrangeira.

Ainda não há indicação de que a carga de telefones tenha alguma influência na morte dela. O corpo da jovem foi encaminhado para perícia no Instituto Médico-Legal (IML) de Guarapuava.