Lexa relembra nascimento de filha em podcast: 'não ouvi choro'

A cantora Lexa participou do podcast MaterniDelas, apresentado por Cláudia Raia e Tata Estaniecki, e relembrou o nascimento da filha, Sofia. Ela explicou que a bebê nasceu com vida, mas não chorou ao vir ao mundo.

“A Sofia nasceu bem, muito fofinha, a coisa mais linda do mundo. Eu lembro que tinha uma equipe [médica], e eu não ouvi choro, não ouvi nada. É muito difícil. Seu filho nascer e não ter choro é muito triste”.

Lexa explicou que nas primeiras 24 horas a bebê estava bem, mas o quadro se agravou. “No primeiro dia, ela estava muito bem. Só que, infelizmente, depois de um tempo ela começou a ter problema no fígado... Ela começou a ter os problemas que eu estava tendo. Era uma ligação muito grande mesmo”.

A artista frisou que foi difícil ver a filha lutar pela vida, enquanto ela também estava debilitada. “A [minha médica] falou: 'eu preciso que você não se culpe. Nós tentamos de tudo'. E eu vendo a minha filha dentro daquela incubadora, lutando pela vida, formadinha, perfeitinha, e eu lutando do outro lado, com os peitos cheios de leite. Foi difícil demais”.

Lexa ainda falou como tem lidado com a morte de Sofia. “Quando tudo aconteceu, eu queria apagar as coisas. Eu não queria me ver grávida, eu não queria ver ninguém grávida, eu não queria ouvir que Deus sabe de todas as coisas, eu não queria ouvir nada disso. Eu fiquei muito na minha. Não queria ver amigos e queria viver o meu luto”.

Sofia nasceu no dia 2 de fevereiro, fruto do relacionamento da artista com o ator Ricardo Vianna. Ela morreu três dias depois, em 5 de fevereiro. Lexa teve pré-eclâmpsia com síndrome de Hellp durante a gravidez da bebê, e chegou a ficar internada.