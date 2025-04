Lexa vai lançar música em homenagem à filha Sofia

A cantora Lexa revelou nas redes sociais que, na sexta-feira (18), irá lançar uma música em homenagem à filha, Sofia, que faleceu três dias após seu nascimento. A artista contou ainda que a canção se chamará “Você e eu” e que é uma declaração de amor para a bebê.

“18.04 tem 'Você e eu', a música mais linda da minha vida, uma declaração para a minha filha Sofia”, escreveu na publicação do Instagram.

Lexa também revelou, ontem, que está fazendo uma série de exames para descobrir o que pode ter causado a pré-eclâmpsia.

"Vem aí a música mais linda do mundo, mais linda que gravei na vida. Sabe onde estou anunciando? Estou no consultório onde fiz o pré-natal da Soso, estou numa fase de fazer muitos exames para entender de fato o que aconteceu. Fiz exames para tudo o que possa imaginar na vida. Semana passada, eu fiz 56 exames", disse.

Cesárea de emergência

Lexa se hospitalizou em janeiro desse ano e passou por uma cesárea de emergência para o nascimento de Sofia, no dia 2 de fevereiro. A menina faleceu em 5 de fevereiro e era fruto do relacionamento da artista com Ricardo Vianna.