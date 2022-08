Marcynho Sensação grava DVD com direção de DJ Ivis, em Fortaleza, mesmo após caso de agressão

O paraibano Marcynho Sensação escolheu a capital cearense para gravar o primeiro DVD da carreira. O cantor de piseiro estourou na pandemia com o sucesso "Rolê". Na nova produção audiovisual, ele seguiu com a mesma parceria do primeiro sucesso — DJ Ivis, nome que estampou os noticiários nacionais após agredir a ex-esposa em 2021.

Ao todo, o DVD de Marcynho Sensação conta com sete canções inéditas, além de duas canções regravadas: "Ameaça" e "Rolê". Participaram da produção audiovisual os cantores João Gomes, Mc Mari, Wesley Safadão e a banda Menos é Mais.

Assista Marcynho Sensação falando sobre novo trabalho:

Em entrevista exclusiva ao É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — Marcynho Sensação fez questão de exaltar o trabalho musical com DJ Ivis. "DJ é a alma do negócio, a alma do sucesso. Ele é o cara que tá fazendo tudo, produzindo e botando pressão".

Em janeiro deste ano, em entrevista à coluna do jornalista João Lima Neto, DJ Ivis falou sobre a necessidade de voltar ao trabalho.

"Não encaro de fato como uma 'volta' para demonstrar 'sucesso' como muitos imaginam, mas encaro sim como trabalho. Preciso trabalhar, tenho que continuar mantendo todas as pessoas que me rodeiam e dependem de mim, principalmente minha filha. E, em respeito a isso, eu tenho que trabalhar!", declarou.

DJ Ivis retornou ao mercado musical com força, mesmo manchado por prisão

Desde o segundo semestre de 2021, DJ Ivis voltou ao mercado musical com grandes parcerias. Ele produziu CD promocional de Wesley Safadão. Com a dupla Barões da Pisadinha gravou uma música - apesar de a Sony ter tirado do álbum em seguida. E, recentemente, teve a música "Fala Mal de Mim" gravada por Gusttavo Lima.

O paraibano DJ Ivis ficou três meses preso após a divulgação dos vídeos em que agride Pamella Holanda na frente da filha de nove meses, em julho de 2021.

O impacto na carreira do produtor musical foi imediato. Ele perdeu contrato com a gravadora Sony, com a produtora Vybbe, e teve feats canceladas e apagadas das plataformas. Ele foi solto no dia 22 de outubro de 2021.